Dos estrellas y una España

Qué gozo el de volver, dieciséis años después, a sentir esa descarga de adrenalina que nos eleva por encima de nuestras trivialidades cotidianas. La que ha colocado a un país entero en lo más alto cuando hacía demasiado tiempo que nuestro nombre apenas ocupaba titulares por la corrupción, por la constante pugna con Estados Unidos o por los incendios que devoran cada verano nuestro paisaje. Entre tanta crispación, tanta polarización y tanto ruido político —desde los rifirrafes del Congreso hasta las guerras que siguen desangrando Ucrania y Oriente Próximo—, el fútbol ha vuelto a regalarnos un respiro.

Recuerdo vivir aquel apoteósico final de Países Bajos 0-España 1 con el gol de Iniesta en el minuto 116 en Múnich y pensar: "Qué orgullo de país". Pero, al mismo tiempo, me preguntaba inocentemente por qué todo el mundo lloraba, se besaba, abrazaba y salía a la calle como si acabáramos de conquistar la independencia o de ganar una guerra. Quizá mi corta edad me impedía comprender que noches como esta trascienden el deporte. No celebramos únicamente un título; celebramos la posibilidad de reconocernos los unos en los otros y que por un momento, aquello que siempre nos ha diferenciado, no es tan importante como el sentimiento que nos une.

Anoche nos fuimos a dormir con una sensación que parecía olvidada: la esperanza. La certeza de que, durante ciento veinte minutos, todo parece posible. Y cuando digo todos, es todos: los que viven el fútbol como una religión y los que apenas distinguen un fuera de juego, pero se convierten en entrenadores durante el partido; los españoles de ocho generaciones y quienes llegaron en patera buscando una oportunidad y hoy sienten este país como suyo, aunque algunos se empeñen en negarles ese derecho; quienes madrugan para mantener en pie esta Españita y quienes llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad laboral; los que están de baja y son señalados como un cáncer para la sociedad y los que siguen discutiendo si la "Venus" alicantina no tiene 2000 años... ¿o sí? — He perdido ya la cuenta, perdónenme. En definitiva: todos.

Porque, al final, lo verdaderamente importante es aquello que solemos olvidar. Un vestuario compuesto por jóvenes de comunidades autónomas distintas, con acentos diferentes, colores de piel distintos, trayectorias vitales opuestas y escudos enfrentados cada fin de semana, fue capaz de convertirse en un bloque compacto bajo la dirección del crack Luis de la Fuente Castillo. Un seleccionador que entendió que antes de construir un campeón había que construir un grupo de buenas personas. Y quiero insistir en ello: un grupo de buenas personas.

En ese vestuario no había divos, no había egos por encima del colectivo. Ninguno era más importante que el compañero, ni siquiera quien apenas disfrutó del mundial desde el banquillo. Todos encontraron su sitio dentro del engranaje. Todos empujaron en la misma dirección. Todos nos hicieron soñar: desde el olfato goleador de Oyarzabal hasta el desborde de Nico Williams; desde la jerarquía silenciosa de Rodri hasta la firmeza de Cucurella —y, cómo no, su inconfundible pelazo—. Cada uno aportó una pieza distinta para completar el puzle.

Si ellos fueron capaces de aparcar sus rivalidades, abrazar sus diferencias y remar en la misma dirección para levantar el trofeo, ¿por qué nosotros seguimos empeñados en convertir cualquier discrepancia en una trinchera? Si veintiséis futbolistas pueden entender que el éxito nace del sacrificio colectivo, ¿por qué la política española insiste tantas veces en jugar un eterno derbi donde nadie quiere pasar el balón? Quizá ahí resida la gran lección de este equipo: competir no exige destruir al rival, sino superarse a uno mismo y en eso, nuestros queridos andan faltos de práctica.

También quedó al descubierto la diferencia entre competir y embarrar el partido. La Albiceleste eligió el otro camino: las provocaciones, los empujones, los puñetazos, las pérdidas de tiempo y las continuas interrupciones acabaron dejando una imagen impropia de una selección de semejante categoría, más cercana al fútbol de barriada que a una final entre gigantes. España, en cambio, mantuvo la cabeza fría, supo templar los nervios y jamás perdió de vista el verdadero objetivo: ganar.

La copa no llegó únicamente por el gol del joven valenciano de Foyos, Ferran —ni por su fe— en el minuto 106 de la prórroga. Tampoco por las intervenciones salvadoras de Unai a lo largo del campeonato, ni por la capitanía de Rodri, ni por cualquiera de las acciones individuales que alimentan los resúmenes televisivos. Ninguna de ellas, por separado, habría bastado para bordar una segunda estrella sobre el escudo. Pero todas juntas lo significaron todo. Porque los campeonatos no los levantan las individualidades. Los conquistan los equipos que saben presionar cuando toca, replegarse cuando es necesario, circular el balón con inteligencia y sacrificarse por el compañero. Los campeones entienden que el éxito no pertenece al que marca el gol decisivo, sino también al que recupera un balón en el centro del campo, al que anima desde el banquillo o al que acepta un papel secundario sin dejar de sentirse imprescindible.

La segunda estrella, como las grandes victorias de la vida, no se conquistó únicamente con talento, de eso la Argentina de Messi tenía y mucho. Se conquistó con unidad, con estrategia, con generosidad y con la convicción de que el "nosotros" siempre acaba siendo mucho más fuerte que el "yo". Y esa, quizá, sea la mayor lección que este equipo puede ofrecer a un país que demasiadas veces parece empeñado en jugar contra sí mismo.