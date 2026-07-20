El impuesto revolucionario del cáncer

Cada año, durante el mes de octubre, las ciudades se tiñen de rosa. Los escaparates se llenan de lazos, las marcas lanzan ediciones limitadas y el discurso público se llena de palabras como "lucha", "supervivencia" y "valentía".

Sin embargo, cuando las luces de la campaña se apagan, queda una realidad cruda y silenciosa que las instituciones parecen ignorar: tener un cáncer de mama en este país es, además de un mazazo vital, un lujo que no todas las familias pueden permitirse.

Existe la falsa creencia de que, al tener un sistema sanitario público, "todo está cubierto". Es cierto que la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia no tienen una factura directa en el hospital. Pero el tratamiento de un cáncer no termina en la sesión de oncología; el cáncer de mama convive con el paciente las 24 horas del día en su casa, y es ahí donde el sistema nos deja desamparados.

Es indignante que, tras recibir un diagnóstico que paraliza tu vida laboral y personal, el paciente tenga que enfrentarse a una lista de gastos "secundarios" que nadie subvenciona. Hablamos de medicamentos para paliar los efectos secundarios de la medicación principal. Es casi kafkiano: el sistema te da el fármaco que te salva la vida, pero se desentiende de los efectos que este provoca en tu cuerpo.

Un ejemplo sangrante es el de los medicamentos para el estreñimiento crónico, un efecto secundario recurrente y doloroso de muchos tratamientos oncológicos. No es una molestia menor; es una afección que merma la calidad de vida de forma drástica. Sin embargo, estos laxantes y protectores no suelen estar cubiertos por la seguridad social para estos casos, obligando a las pacientes a desembolsar cantidades mensuales que, sumadas a otros productos, asfixian cualquier economía doméstica.

A esto debemos añadir, cremas oncológicas específicas para evitar quemaduras por radioterapia, higiene bucal especial para paliar la mucositis (llagas en la boca), suplementos nutricionales o alimentación específica o salud mental, el apoyo psicológico especializado en la sanidad pública es, en la mayoría de los casos, insuficiente o inexistente de forma continuada.

Esta falta de ayudas públicas crea una brecha de clase inaceptable. El cáncer no entiende de cuentas bancarias, pero la recuperación sí. Una paciente con recursos podrá acceder a fisioterapia para tratar el linfedema, a nutricionistas especializados y a todos los fármacos paliativos necesarios. Una paciente sin ellos tendrá que elegir entre comprar el medicamento para el estreñimiento o pagar la factura de la luz.

¿Dónde está la equidad de la que tanto presumen nuestros políticos? Reivindicar ayudas no es pedir caridad; es exigir el derecho a una enfermedad digna. No podemos permitir que la supervivencia dependa de la capacidad de ahorro.

El cáncer de mama no se cura solo con quimioterapia; se transita con dignidad. Y no hay dignidad posible cuando el paciente tiene que costearse de su bolsillo los remedios para los efectos secundarios de su tratamiento.

Es hora de que las administraciones miren más allá de la estadística de supervivencia y se fijen en el día a día de la paciente. Necesitamos que los gastos derivados del cáncer sean reconocidos y subvencionados. Porque la "lucha" contra el cáncer no debería incluir una batalla diaria contra la precariedad económica impuesta por el propio sistema sanitario. Menos marketing rosa y más cobertura real. La salud no puede ser un copago encubierto.