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Laura Soler Azorín

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Laura Soler Azorín es diputada autonómica por Alicante del PSPV-PSOE

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Ferran Torres y Lamine Yamal celebran el gol de España.

Ferran Torres y Lamine Yamal celebran el gol de España. / WILL OLIVER / EFE

No soy especialmente futbolera ni patriota, pero hoy me siento orgullosa de España. La selección ha demostrado que el trabajo en equipo puede imponerse a las grandes individualidades. En esta ocasión, ha sido el conjunto quien ha marcado la diferencia. España ha sabido construir un juego sólido, basado en la coordinación, la disciplina y el esfuerzo colectivo, demostrando que el talento compartido puede superar incluso a las figuras más destacadas.

Más allá del deporte, este triunfo recuerda que la cooperación, el esfuerzo compartido y el compromiso suelen dar mejores resultados que el individualismo. Es una lección que trasciende el fútbol y alcanza también a la sociedad y a la política. Cuando las personas trabajan unidas hacia un objetivo común, los resultados son más sólidos y duraderos. España nos ha recordado que cuando todos reman en la misma dirección, se puede llegar mucho más lejos. Gracias Shakira por darnos suerte con tu música se ha hecho justicia en el fútbol y en la política.

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