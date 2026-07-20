Pisando fuerte

Juanfran Pérez Llorca, acompañado por consellers y otros cargos del PP, durante la cena de verano de los populares en Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

Hay actos políticos que trascienden el mero encuentro entre militantes para convertirse en una declaración de intenciones. El celebrado días atrás por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la explanada de la Torre dels Vaïllos de Elche pertenece a esa categoría.

La asistencia de alrededor de 1.300 personas no fue únicamente un dato de participación; fue la imagen de un partido que pretende exhibir músculo organizativo, cohesión interna y capacidad de movilización cuando todavía resta casi un año para el inicio oficial del calendario electoral que desembocará en las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

El acto fue concebido precisamente como el punto de partida del nuevo ciclo preelectoral, con el respaldo explícito del liderazgo autonómico a Pablo Ruz como referente del proyecto popular en Elche.

La política también se construye a través de los símbolos. Escoger Elche para celebrar el tradicional encuentro de verano no parece una decisión casual. La tercera ciudad de la Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los principales bastiones del Partido Popular y, al mismo tiempo, en un laboratorio político donde el Gobierno municipal de Pablo Ruz pretende consolidar un modelo de gestión basado en la cercanía, la recuperación del protagonismo institucional y una apuesta decidida por proyectos de ciudad.

Desde que el Partido Popular recuperó la Alcaldía en 2023, el Gobierno ilicitano ha tratado de proyectar una imagen de estabilidad y gestión frente a una etapa política caracterizada por pactos y mayor fragmentación.

Esa percepción resulta especialmente relevante porque Elche no ha sido históricamente una plaza sencilla para el centro-derecha. Durante décadas, la ciudad fue considerada uno de los grandes feudos socialistas de la Comunitat Valenciana, donde la izquierda encontraba uno de sus principales apoyos electorales.

Precisamente por ello, el cambio experimentado en los últimos años adquiere un valor político añadido. El Partido Popular no solo logró acceder al Gobierno municipal, sino que ha conseguido consolidar una estructura territorial muy activa, con presencia permanente en barrios y pedanías, una intensa actividad institucional y una comunicación constante con el tejido asociativo, económico y social del municipio.

La masiva respuesta obtenida en el encuentro de verano constituye, desde esa perspectiva, un indicador del momento político que vive la organización. Reunir tantas personas en pleno mes de julio, en un acto de partido y sin encontrarse en campaña electoral, demuestra una notable capacidad de convocatoria. Más allá de las cifras, el mensaje que se pretendía trasladar era claro: el Partido Popular llega al ecuador del mandato con una organización movilizada y preparada para afrontar el siguiente desafío electoral.

Pero el alcance del acto va mucho más allá de la política municipal. Elche sirvió también como escenario para visualizar la fortaleza del Partido Popular en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

La presencia de los principales dirigentes autonómicos y provinciales escenificó una imagen de unidad en torno a un proyecto que aspira a revalidar la confianza de los ciudadanos en 2027.

Tras recuperar el Gobierno de la Generalitat, el Partido Popular ha encontrado un contexto político favorable para reforzar su implantación territorial. El municipalismo vuelve a situarse en el centro de la estrategia del partido, consciente de que las grandes mayorías autonómicas suelen construirse desde el éxito de los gobiernos locales.

En ese esquema, la provincia de Alicante desempeña un papel determinante. Históricamente ha sido uno de los principales motores electorales del Partido Popular y continúa siendo un territorio decisivo para cualquier aspiración de gobierno autonómico. Elche, como segundo municipio de la provincia y una de las ciudades más pobladas de España, representa una pieza esencial dentro de ese engranaje.

No es casual que los dirigentes populares hayan querido convertir la ciudad en el punto de arranque del nuevo ciclo político. Los encuentros de verano siempre tienen un componente interno de convivencia entre cargos públicos, militantes y simpatizantes, pero en esta ocasión el simbolismo fue evidente: comenzar el camino hacia 2027 desde una ciudad gobernada por el Partido Popular y hacerlo con una respuesta multitudinaria.

La imagen proyectada también busca enviar un mensaje hacia el exterior. En política, la percepción de fortaleza suele convertirse en un activo electoral. Un partido cohesionado, con liderazgo definido, presencia institucional y capacidad para llenar un recinto transmite sensación de confianza tanto a sus propios votantes como a quienes todavía no han decidido su apoyo.

Naturalmente, ningún acto garantiza resultados electorales. Quedan muchos meses por delante, con decisiones de gobierno, debates políticos y circunstancias económicas que pueden modificar el escenario. Sin embargo, sí permite medir el estado de ánimo de una organización y su disposición para afrontar los retos futuros.

El Partido Popular parece haber iniciado ese camino con una estrategia claramente definida. Por un lado, reforzar el liderazgo de sus alcaldes, especialmente en grandes municipios como Elche. Por otro, consolidar una estructura territorial que permita llegar al próximo proceso electoral con una maquinaria plenamente activada.

En ese contexto, Pablo Ruz emerge como una de las figuras municipales con mayor proyección dentro del partido en la Comunitat Valenciana. Su protagonismo durante el encuentro de verano no respondió únicamente a su condición de alcalde anfitrión. También representó el reconocimiento a una gestión que la dirección autonómica considera estratégica para mantener y ampliar la presencia institucional del Partido Popular en la provincia de Alicante.

La política moderna exige combinar gestión y relato. El encuentro junto a la Torre dels Vaïllos respondió precisamente a esa lógica. Fue un acto de convivencia, sí, pero también una puesta en escena cuidadosamente diseñada para transmitir estabilidad, unidad y confianza.

El mensaje lanzado desde Elche puede resumirse en una idea sencilla: el Partido Popular considera que ha comenzado ya la carrera hacia 2027 y quiere hacerlo desde una posición de fortaleza.

Aún queda mucho mandato por recorrer y serán los ciudadanos quienes, llegado el momento, evalúen la acción de gobierno en los ayuntamientos y en la Generalitat. Pero si algo dejó claro la multitudinaria cita celebrada en Elche es que el Partido Popular ha decidido no esperar al calendario oficial para comenzar a construir su próxima campaña.

La movilización de 1.300 personas, la presencia de los principales dirigentes del partido y la escenificación del respaldo a Pablo Ruz constituyen mucho más que una fotografía de verano. Son la primera imagen de una estrategia política que ya mira, sin disimulo, hacia las elecciones de 2027, pisando fuerte. Hasta pronto.