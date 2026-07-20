"Señuelo", impresionante

El corto ganador en la 49 edición del Festival de Elche, ‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe, impresiona. Me alegró mucho que el jurado se decantara por él a la hora de elegir el mejor trabajo, entre tantos buenos. Cuando lo vi en el cine Albéniz de Málaga me dejó huella. Aquello era cine con mayúsculas. Ese que se debe ver en pantalla grande. Se notaba la producción Juan Antonio Bayona todo cuadraba, sus habilidades para el thriller fantástico.

A la salida de la proyección le concedí la máxima puntuación para el premio del público. Aunque sigo sosteniendo que este galardón tan importante debería resolverse entre los espectadores que hayan asistido a todas las sesiones. Es extraño que se pueda votar habiendo visto solamente a una sesión, desconociendo la mayor parte de los títulos en competición. Pero esa es otra historia.

La cuestión troncal sobre la que el premio a ‘Señuelo’ nos invita a reflexionar vuelve a ser recurrente. ¿Dónde se deben ver los cortometrajes? Por sus características, entre visionar el ganador de Elche en un portátil a hacerlo en una pantalla de L'Aljub o Kinépolis distan años luz. Porque ‘Señuelo’ es cine grande, espectacular, poderoso, hecho para ser disfrutado, por ejemplo, en la pantalla gigante del Auditorio de Sitges. Con esto no quiero decir que las películas más intimistas puedan verse como si nada en el móvil. Continúo defendiendo por encima de todo el visionado en las pantallas de cine. Quienes tuvieran la suerte de disfrutarlo en el Hort del Xocolater comprenderán de qué hablo.

Al hilo del Festival de Elche, que comienza a preparar su 50 edición, cabría plantearle al entrañable Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, la posibilidad del cambio de fechas. El ‘disconfort’ climático ha llegado para quedarse, y la sensación térmica durante las proyecciones es insoportable.