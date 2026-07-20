¿Visteis, boludos?

“Nadie sabe nunca, con el fútbol. El único deporte donde alguna vez un equipo malo puede ganar a uno muy bueno, el único deporte donde una sola decisión (una expulsión, un penalti, un gol inesperado, un error garrafal) puede cambiar la dinámica de juego en un plis-plas. Es un deporte, además, antinatural: un deporte en el que dos equipos se empeñan en llevar una pelota con los pies a una portería chiquita que está a ciento veinte metros de la otra. Lo normal es que salga fatal. Por eso hay tanto fallo, tanto error, tanta patada, tanto agarrón, tanta discusión…”

Me he levantado en plan Valdano y llevo todo el día diciendo frases redondas y sentenciosas, y le suelto esta parrafada antes de empezar la final a mi hija veinteañera, que está viviendo este mundial (yo creo que es por Cubarsí) como si estuviera en la mismísima “Nuevayol” y me dice papá, por favor, cállate ya, que ya salen los jugadores. Madre mía qué serios. ¿Eso es bueno, malo, regular? ¿Porqué De la Fuente sale siempre con corbata si luego se la quita? ¿Qué le pasa a Escaloni, que parece que siempre se va a echar a llorar? ¿Porqué Vero Boquete le dice a Juan Carlos Rivero que se calme, que se tome tres nolotiles y que recuerde que los nuestros son los de rojo?

Tras los himnos, las banderas y demás zarandajas patrias, salimos a tope, con dos ocasiones de Lamine. La pelota es nuestra desde el inicio, y los argentinos a lo suyo: reservones, expeditivos, faltones. El árbitro deja jugar pero Macalister ya ha hecho tres faltas y no ve tarjeta. Me acuerdo de Darin, de Borges, de Cecilia Roth, mientras maldigo a Tagliafico y a Lisandro cuando tumban con malas artes a Rodri. El partido tiene dueño claro, pero no hay goles; Messi no ha aparecido y no saben sacar el balón desde atrás, pero debíamos haber cobrado ventaja y solo ganamos a los puntos. Hay que seguir, hay que seguir. En el intermedio sale Madonna en un coche con Ronaldinho de conductor y un copiloto que dice mi hija que es Ronaldo Nazario. “No puede ser, hija, no puede ser”, le digo.

El primer cuarto de hora de la segunda parte está trabado. Parones, faltas, pérdidas de tiempo. Poco a poco Rodri coge los mando y él y del Olmo echan mano del tiralíeas. Les acogotamos, no les dura el balón ni diez segundos. Scaloni saca a un tal Paredes que deja a los escoltas de Al Capone a la altura del betún. El partido es nuestro, pero el Dibu Martínez no se cansa de parar tiros a Lamine, a Baena, a Porro. No hay manera de colocarla en algún ángulo imposible que el maldito Dibu no pueda llegar. Messi sigue sin ver la bola, pero sus compañeros siguen repartiendo cera que da gusto. Enzo Fernández voltea a Cubarsí y se va a la calle. En el minuto noventa y siete marcamos gol pero todavía no sabemos por qué nos lo anulan. Infantino, vendido, chorizo. Vamos a la prórroga con el miedo en el cuerpo. Toda apunta que los albiceleste van a hacer un triple mortal y acabarán llegando a los penaltis y ganándolos. Maldita sea. Se lo comento a mi hija por teléfono y me dice que ni hablar. “Vamos a ganar, papá. Lo sé. Cien por cien”.

La primera parte de la prórroga se nos va otra vez entre ocasiones falladas, agarrones y embotellamiento en el área rival. A estas alturas a Lamine ya no le sale ningún regate. Ya nos preparábamos para el martirio de los penaltis cuando al inicio de la segunda parte llega el milagro justiciero: Nico llega a un centro pasado dejándola atrás para que llegue Ferrán con todo para romper la red y darnos el segundo mundial, la segunda estrella. Qué gusto da la buena justicia, también en el fútbol. Porque los argentinos han demostrado poquito, muy poquito en esta final, y con bastantes malos modos, se les queda cara de boludos. Sale Messi llorando, y Trump colgando medallas. Rodri levanta la copa mientras anochece en Nueva York. Ganamos hija, ganamos.