Alicante en marcha

En mi anterior artículo reclamaba una mirada más ambiciosa sobre el futuro de Alicante. Defendía una estrategia moderna y reconocible articulada alrededor de cuatro ejes: convertir la provincia en una plataforma europea de nearshoring y friendshoring; elegir y comunicar con claridad aquello en lo que queremos ser relevantes; defender mejor nuestros intereses en los centros donde se toman las decisiones; y transformar nuestro turismo para elevar su calidad y su capacidad de generar renta.

Aquella reflexión reclamaba más inversión pública y liderazgo institucional, pero también una mayor implicación de la sociedad civil. Es fácil pedir o criticar. Es más difícil proponer y comprometerse.

La buena noticia es que no partimos de cero. Aunque el ruido político, la dispersión institucional y nuestro arraigado pesimismo dificulten verlo, Alicante se está moviendo.

INECA ha creado un Consejo Asesor para conectar la provincia con profesionales presentes en grandes empresas e instituciones y continúa documentando el déficit de inversión que soporta Alicante. Los ayuntamientos de Alicante y Elche empiezan a impulsar actuaciones relevantes, aunque todavía falte una estrategia provincial plenamente integrada, consensuada y comunicada.

Está ocurriendo mucho. Algunas iniciativas pueden transformar profundamente Alicante y su entorno provincial.

Infraestructuras que cambian una ciudad

La futura estación integrará alta velocidad, ferrocarril convencional, TRAM, cercanías y autobuses. Alicante dispone de una de las estaciones de AVE con mayor uso de España. El siguiente paso es convertirla en un auténtico nodo metropolitano, conectado con el aeropuerto y con los principales municipios, empezando por Benidorm.

A ello se suma el Parque Central, la mayor transformación urbana de Alicante en décadas. El proyecto prevé alrededor de 150.000 metros de zonas verdes y espacios sobre las vías, con el inicio de las obras en 2028.

Será una oportunidad para coser barrios históricamente separados, regenerar zonas urbanas, construir vivienda y mejorar la imagen que ofrece la ciudad a quienes llegan en tren.

También avanza la Variante de Torrellano. Permitirá conectar mejor aeropuerto, puerto y áreas industriales, además de eliminar vías que atraviesan el acceso sur junto a San Gabriel. Suprimir esa barrera facilitará ampliar el Parque del Mar y recuperar uno de los principales frentes de entrada.

Estas actuaciones permiten imaginar una ciudad más conectada, verde e integrada, capaz de funcionar como núcleo de un espacio metropolitano formado por Alicante, Elche, el aeropuerto y buena parte de la costa.

Innovación con escala

Alicante fue finalista como Capital Europea de la Innovación y vuelve a presentar su candidatura, ahora con el apoyo de Elche y otros municipios. Es un cambio importante:

Una empresa puede instalarse en Alicante, trabajar con talento formado en la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, operar desde el aeropuerto y colaborar con la industria del Vinalopó.

La construcción de un área funcional Alicante-Elche debe dejar de ser una aspiración retórica. Con la participación de organizaciones como CEV, INECA o Conexus, ambas ciudades pueden alcanzar la escala necesaria para atraer inversiones europeas en tecnología, defensa, salud, industria avanzada y servicios internacionales.

No basta con disponer de talento. Hay que eliminar trabas administrativas, organizarlo, mostrarlo y convertirlo en una propuesta de inversión. Después, salir a buscarla.

La salud como industria y destino

En el entorno de la avenida de Dénia existe una concentración destacada de hospitales, clínicas, centros de reproducción asistida, oftalmología, oncología y bienestar.

Alicante dispone de cinco hospitales privados, un centro de tratamiento del cáncer, 24 centros sanitarios, 97 consultorios médicos privados y nueve centros de reproducción asistida.

No son instalaciones aisladas. Constituyen la base de un verdadero clúster de salud.

El reto es ordenar ese ecosistema, conectarlo con las universidades, impulsar la investigación, atraer inversión y convertir Alicante en un destino de turismo sanitario europeo, especialmente orientado al Mediterráneo.

Tenemos medicina de calidad, conexiones aéreas, seguridad, clima e infraestructura turística. Falta transformar esos ingredientes en productos: residencias internacionales, espacios de coliving y paquetes sanitarios integrados.

La cultura también es riqueza

La transformación de la Casa de Misericordia y Las Cigarreras en un gran espacio de exposiciones será otro hito para Alicante.

La cultura, cuando existe ambición, no es solo una obligación presupuestaria: es industria, regeneración urbana y posicionamiento turístico. Málaga lo demostró con Picasso, el Centre Pompidou y el Museo Ruso.

Las Cigarreras aspira a superar los 130.000 visitantes anuales. Con una entrada general de diez euros, podría recaudar cerca de un millón, pero su principal retorno estará fuera del museo. Una programación internacional atractiva puede generar entre cinco y seis millones de euros anuales en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros espacios culturales.

No es un gasto ornamental, sino una inversión productiva. Pero el edificio no garantiza el éxito: habrá que competir por grandes exposiciones, establecer alianzas y conectarlo con el MACA, el MARQ y el Castillo de Santa Bárbara.

A esta estrategia deben sumarse acontecimientos como The Ocean Race, festivales musicales y eventos internacionales, aprovechando la conectividad del eje Alicante-Elche.

Mejor turismo, no menos turismo

Alicante necesita turismo de mayor valor. No se trata de despreciar el modelo familiar y vacacional que ha generado prosperidad, sino de complementarlo con visitantes que gasten más, viajen durante todo el año y demanden mejores servicios.

La moratoria sobre nuevas viviendas turísticas de baja calidad y la prioridad a hoteles de cuatro y cinco estrellas responden a esta necesidad.

También el proyecto Alicante Nuevo Centro, que extenderá la actividad hacia San Vicente, Calderón de la Barca, la plaza de España, conectando Cigarreras y ADA con el Teatro Principal. Ampliar el centro significa regenerar barrios y repartir oportunidades.

Benalúa Sur combinará vivienda, nuevas capacidades hoteleras y espacios para congresos, recuperando las antiguas Harineras. Al mismo tiempo, el paseo entre el Postiguet y la Albufereta, la regeneración de la playa de San Juan y el Parque de la Almadraba están mejorando nuestro frente litoral.

Pero debemos aspirar a más. El soterramiento de la N-332 frente a la Explanada merece un estudio riguroso. También debemos resolver la integración del puerto y la continuidad peatonal entre la playa de San Juan y la Almadraba a través del Cabo de las Huertas.

Alicante se mueve,

aunque lo haga entre dificultades, resistencias, retrasos y algunos errores.

No hay transformación sin riesgo. Cruzar un río exige mojarse. Debemos reclamar a las instituciones ambición y decisiones, exigirles rigor y transparencia, pero también apoyar los proyectos que contribuyan objetivamente al futuro de la ciudad.

Y la sociedad civil debe hacer su parte.

John F. Kennedy pidió a los estadounidenses que no se preguntaran qué podía hacer su país por ellos, sino qué podían hacer ellos por su país. Alicante necesita hoy una responsabilidad compartida parecida.

Empresarios, universidades, profesionales, asociaciones y ciudadanos debemos preguntarnos qué podemos aportar, qué inversión podemos facilitar y qué proyecto podemos impulsar.

Criticar o mostrar escepticismo es lo fácil.

Alicante está en marcha. Movámonos con ella.