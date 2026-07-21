El Gobierno valenciano está equivocado

El Gobierno valenciano ha decidido introducir la prioridad nacional en sus presupuestos y su vicepresidente José Díez Climent se ha mostrado contundente al afirmar que “la propia Constitución contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que les distinguen del resto de personas que viven en España”, añadiendo que el debate sobre la constitucionalidad de la prioridad nacional “es falaz”. El Tribunal Constitucional determinará en su día si es falaz lo que ha manifestado el vicepresidente o bien lo que yo expondré más adelante tras haber leído a profesores de Derecho Constitucional.

Hace tiempo que Vox afirma– ahora también el Gobierno valenciano – que la prioridad nacional encaja en dos artículos de nuestra Constitución incluidos en el Título I (“De los derechos y deberes fundamentales”). El primero es el 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El segundo es el 13.1: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”. La lectura que se hace del artículo 14 es que los extranjeros pueden quedar excluidos de derechos fundamentales ya que en él solo se menciona a los “españoles”. En cuanto al artículo 13.1, se entiende que delega la regulación de los derechos fundamentales de los extranjeros a lo que “establezcan los tratados y la ley”. En definitiva: los extranjeros pueden ser excluidos de derechos fundamentales porque no son españoles, aunque se les pueden reconocer si la ley lo establece.

Por el contrario, profesores de Derecho Constitucional sostienen que la prioridad nacional es anticonstitucional por razones que trataré de sistematizar de este modo:

1º.- El hecho de que el artículo 14 utilice la voz “españoles” no debe interpretarse conforme a una literalidad restrictiva que contradice otros artículos de la Constitución en los que queda manifiesta la doctrina que sitúa la dignidad humana por encima de la nacionalidad. Así, el artículo 10.1 dice que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes (…) son fundamento del orden político y de la paz social” y la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984 determinó que los extranjeros no quedan excluidos del artículo 14 de la Constitución.

2º.- Tampoco el artículo 13.1 debe entenderse de modo restrictivo ya que las leyes españolas no pueden vulnerar disposiciones de Derecho Internacional sobre derechos fundamentales. De hecho, el artículo 10.2 de la Constitución establece que “Las normas relativas a los derechos fundamentales (…) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. También las sentencias del Tribunal Constitucional 107/1984 y 115/1987 determinaron que son derechos comunes a españoles y extranjeros aquellos inherentes a la dignidad humana sin que el legislador pueda restringirlos ni privar de ellos a los extranjeros sea cual sea su situación legal.

3º.- La citada sentencia 115/1987 del Tribunal Constitucional aclaró cómo debían aplicarse derechos inherentes a la dignidad humana cuyo ejercicio por parte de extranjeros puede ser modulado por el legislador, advirtiendo que éste carecía de libertad absoluta para ello, debiendo respetar el contenido esencial de esos derechos. A este grupo pertenecen la sanidad, la educación, la vivienda o el ingreso mínimo vital.

4º.- Cabe preguntarse por último si una comunidad autónoma puede implantar una prioridad nacional modulando estos últimos derechos a favor de los españoles por el hecho de serlo. La respuesta es que no porque vulnera el artículo 149 de la Constitución (competencias del Estado en igualdad, nacionalidad, inmigración…); las citadas sentencias del Tribunal Constitucional; una Ley Orgánica de Extranjería que establece que los extranjeros con residencia legal en España tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles y, finalmente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me refiero a la prohibición de “discriminación indirecta”, esto es, de toda norma que, bajo la apariencia de neutralidad, afecte negativamente a un determinado grupo de personas, siendo este el caso de los acuerdos PP-Vox en Extremadura y Andalucía, donde no se prohíbe de modo explícito el acceso a determinados derechos a los extranjeros, pero se les exigen requisitos que los discriminan de facto.

Soy consciente de que este artículo puede resultar de lectura complicada, aunque espero que el lector haya captado su esencia: los extranjeros gozan de los derechos fundamentales contemplados en el Título I de la Constitución y no pueden ser víctimas de “discriminación indirecta” por parte de las comunidades autónomas en derechos como sanidad, educación, vivienda o ingreso mínimo vital. Contra lo que afirma el Gobierno valenciano, la Constitución sitúa la dignidad humana por encima de la nacionalidad.