Los princesa de Girona

La princesa Leonor durante el acto de entrega de los premios Princesa de Girona este martes en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona. EFE / Quique García / Quique García / EFE

Fue un oasis. Un rato de calma entre tanto ruido. Una oportunidad para apreciar la palabra bien dicha. Para disfrutar del talento compartido, que era el lema de la gala. La gala de los Premios Princesa de Girona, que pasó tan desapercibida para la mayoría de espectadores, templó los ánimos de quienes pudimos disfrutarla, elevando nuestro espíritu. Incluso haciéndonos creer durante una hora que otro mundo es posible. Que hay futuro. Implicación institucional para hacer las cosas bien y gestionar el talento.

Durante el acto se entregaron los galardones a Hatim Azahri, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez, jóvenes referentes de España y Latinoamérica reconocidos por su liderazgo, excelencia e impacto en ámbitos como el emprendimiento, la investigación, la acción social y las artes. Algunos de ellos y los anteriores ganadores hablaron ante los dos mil asistentes, que llenaron el Teatre del Lliceu de Barcelona como en las grandes ocasiones, templando los nervios, pronunciando unos discursos que transmitieron esperanza. Razonando cómo el conocimiento y la razón son nuestro mayor patrimonio, si los unimos al esfuerzo. No es poco en el desquiciado mundo en que vivimos.

Uno de los momentos centrales de la gala tuvo lugar cuando se produjo una conversación intergeneracional entre Luz Casal y Soleá Morente, Premio Princesa de Girona Artes 2018, moderada por Andrés Salado, también premiado por la Fundación en 2016 en esta misma categoría. En ella se puso en valor a las personas que acompañan en el proceso de aprendizaje, los entregados docentes. Abrió el acto el rey Felipe VI, al que se refirió después la presentadora Cristina Pampín expresando lo alto que le había dejado el listón. Fue una velada hermosa en una cálida noche de verano.