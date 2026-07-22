Opinión
Gastronomia de proximitat, salut i sostenibilitat, com a garantia d’excel·lència. Reflexions des del cas valencià
La Cambra de Comerç de València ha fet públic que busca finançament per a crear, a partir de l’actual Mediterráneo Culinary Center, una Escola Internacional d'Alta Cuina Mediterrània. Els responsables de la Cambra, apunten que València es pot convertir en"la Berklee" de la gastronomia valenciana, en l’alter ego del Basc Culinary Center a la Mediterrània.
Sense qüestionar el dret de la Cambra a promoure una iniciativa d'aquestes característiques, pareix raonable preguntar si abans, o almenys al mateix temps, no deuríem de buscar el consens per a intentar corregir les amenaces que estan posant en perill la nostra gastronomia. Correm el risc de crear un espai formatiu d'alta excel·lència, i que allò que li dona sentit, la cuina mediterrània i la valenciana, siga cada vegada més cosa del passat. Com també perdre l’oportunitat, sense renunciar a una profitosa competència, d’intentar optimitzar i coordinar els recursos formatius i d’investigació en matèria gastronòmica que ja tenim en marxa, molts d’ells finançats amb recursos públics.
Al País Valencià comptem amb tres graus universitaris de gastronomia, dos d’ells a les universitats públiques d’Alacant i València. Des de 2018 està funcionant el Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA), fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Dénia —Ciutat UNESCO Creativa de la Gastronomia—, la Universitat d'Alacant i en els seus inicis, Turisme Comunitat Valenciana. Sumem a tot això, l'activitat relacionada amb la gastronomia que du a terme la xarxa de Centres de Desenvolupament Turístic i l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (INVAT·TUR) de la Generalitat Valenciana, amb seu a Benidorm. Tampoc podem oblidar els centres de formació professional, públics i privats, entre estos últims, el mateix Mediterráneo Culinary Center.
Es tracta d’un gran potencial que no podem desaprofitar. En la mesura que siga possible, totes les institucions, amb la Generalitat al capdavant, deurien de treballar de manera conjunta en una mateixa direcció: enfortir, des del coneixement, la gastronomia valenciana i les sues senyes d’identitat. I fer-ho involucrant a tots els actors implicats: des dels productors als consumidors, passant per la resta de protagonistes que conformen la cadena de valor gastronòmica.
Quines son les circumstàncies, els factors i els determinats que estén posant en risc el nostre patrimoni culinari i gastronòmic?
En 1936, el gastrònom alacantí José Guardiola Ortiz (1872-1946) afirmava en la seua obra Gastronomía alicantina, que la gastronomia era ciència i art. La primera ens subministra els coneixements necessaris per a l'elecció dels aliments més convenients, i el segon, l'agradable condiment d’aquestos i la seua fina presentació en la taula.
Tot i el temps transcorregut, la proposta de Guardiola no pot ser més actual. La gastronomia comença amb l'aliment, el producte que cuinem i que acaba finalment en els nostres plats. Però, com molt bé apuntava el nostre autor, tenim que encertar amb l’elecció i garantir, d’acord amb els coneixements actuals que allò que mengem resulte saborós i saludable, a més d’haver estat produït i/o elaborat des dels paràmetres de l’eco gastronomia. En altres paraules, en el marc i el context d’un model de producció i consum d’aliments que siga saludable i assegure la sostenibilitat, la sobirania alimentària i la biodiversitat.
Per a poder-ho fer realitat, junt amb polítiques públiques que aposten per aquest model de producció i consum, tan important es comptar amb cuiners, gastrònoms i dietistes-nutricionistes ben formats, com empoderar a la població —a través de la formació i la divulgació— en matèria alimentària, culinària-gastronòmica i nutricional. És en este punt on procedix formular una pregunta clau: Quan lluny i quan prop estem els valencians d’aconseguir-ho?
Al País Valencià, tenim la sort de conservar un ric i variat patrimoni culinari i gastronòmic, però no ens enganyem, es tracta d'un patrimoni fràgil i vulnerable, que es troba amenaçat per la globalització i la uniformització alimentària i de gustos i sabors. Com també per la creixent pèrdua dels nostres sistemes agroalimentaris locals, amb l'impacte que té per a la biodiversitat i el territori.
Els nostres plats tradicionals, que són un exemple paradigmàtic de cultura alimentària mediterrània i del que hui coneixem com a gastronomia de proximitat —basada en el consum de productes autòctons i de temporada—, cada vegada estan menys presents en les nostres taules, les de casa i les de fora de casa.
Tot això està tenint conseqüències per a la nostra salut i també a nivell mediambiental. D’ací la urgència i la necessitat d’obrir un gran debat i preguntar-nos on estem i cap a on volem anar, en tot el relatiu a la gastronomia i les seves múltiples dimensions?, quin és l'estat de salut de la gastronomia valenciana?, com la podem millorar, en qualsevol dels seus àmbits i quin paper han de jugar la investigació, la formació i les polítiques públiques? o si no seria més intel·ligent buscar sinergies de col·laboració entre totes les institucions públiques i privades involucrades, i dissenyar entre tots una estratègia de país —un pla estratègic— que siga capaç d'aprofitar la força transformadora de la cadena de valor que aporta la gastronomia. Ja ho feia José Guardiola en l’obra que esmentàvem adés, en defensar la importància i les repercussions econòmiques i turístiques que en la seua opinió calia atribuir a “la riqueza y las excelencia de la despensa y la cocina alicantinas”.
Es en aquest darrer escenari, on potser tinga sentit el llançar propostes tan ambicioses com la de la Cambra de Comerç de València.
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