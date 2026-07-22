La indecisión como síntoma de un CGPJ agotado.

La idea central es clara: el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional (art. 122 CE) llamado a garantizar la independencia judicial, vuelve a exhibir una parálisis institucional que erosiona su credibilidad. El bloqueo en la resolución de los expedientes disciplinarios del juez Peinado no es un episodio aislado, sino la manifestación de un deterioro prolongado.

La indecisión se manifiesta como norma. El CGPJ lleva semanas incapaz de adoptar una decisión sobre los expedientes (5) abiertos al meritado magistrado (Diligencia por dudar de la integridad de la policía, anómalas prácticas con el desimputado Bolaños, caducidad deliberada de plazos penales, etc..). No porque falten datos, ni porque el procedimiento sea especialmente complejo, sino porque los vocales no logran un acuerdo mínimo. El promotor de la acción disciplinaria se inclina por el archivo. No deja de ser una casualidad que los vocales del bloque conservador respalden el archivo, vamos, que lo está haciendo maravillosamente bien. El resultado: suspensión de la decisión, aplazamientos sucesivos y un mensaje devastador hacia la ciudadanía.

Esta incapacidad para resolver lo que debería ser estrictamente técnico revela un fenómeno preocupante: la ideología partidaria se antepone a la función institucional. El cálculo mimético ideológico —la tendencia a votar según quien te propuso como vocal y no según el expediente— se ha convertido en una práctica descarada. La “policromía política” del Consejo no es un pluralismo sano, sino un freno constante.

Estamos hablando de un órgano que ya llegó tarde, en actitud contumaz. Si el espectáculo de la renovación bloqueada durante cinco años ya fue bochornoso, lo que ocurre ahora es directamente vergonzoso. Un órgano que tardó media década en renovarse difícilmente puede pretender que la ciudadanía confíe en su capacidad para actuar con rigor, imparcialidad y profesionalidad. Genera – lo comprenderán- más dudas que certidumbres. ¿No son conscientes de la imagen que están dando? De no serlo ¿merecen estar ahí, en ese órgano constitucional?

La justicia exige respeto, sí. Por supuesto. Pero primero deben hacerse respetar quienes la administran. No se puede reclamar solemnidad institucional mientras se exhibe una incapacidad crónica para cumplir con las funciones más básicas. ¡Caray – perdón-, que se les ve el plumero! Ha habido situaciones inaceptables en el mundo de la judicatura. Se han visto togas en la calle confrontando con el legislador por la ley de amnistía del “proces” que el TJUE ha bendecido en derecho comunitario. ¿Y ahora qué?

Las manifestaciones con togas, por muy llamativas que sean, no son de recibo. La separación de poderes implica aceptar que el legislador decide y que las normas se acatan. Si una ley es inconstitucional, será el Tribunal Constitucional quien lo determine (art. 161 CE). Ese es el cauce. Ese es el sistema.

Cuando los jueces —o quienes los representan— trasladan la disputa política a la calle, la imagen de neutralidad se resquebraja. Y cuando el CGPJ se muestra incapaz de resolver expedientes disciplinarios por falta de acuerdo, la erosión es aún mayor. La conclusión es obvia: hay que recuperar la profesionalidad.

El CGPJ necesita recuperar la autoridad moral que solo se obtiene actuando con profesionalidad, independencia y responsabilidad. No es aceptable que los expedientes disciplinarios se conviertan en un campo de batalla ideológico. No es aceptable que la ciudadanía perciba que cada vocal vota según el color político que lo propuso. No es aceptable que un órgano constitucional viva instalado en la indecisión.

La justicia será respetada cuando quienes la gobiernan demuestren que son capaces de anteponer el interés institucional al partidista. Y ese respeto empieza por algo tan sencillo —y tan difícil para el Consejo actual— como tomar decisiones y dar imagen de profesionalidad, por encima de todo. ¿Será posible? De lo contrario, la crítica social será legítima y constante.