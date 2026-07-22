Bien por Victòria Rosselló

En las redes se define como física, meteoróloga y un poco egiptóloga. En la práctica, Victòria Rosselló es el rostro visible de la información meteorológica de la televisión autonómica valenciana, que apuntaló el prestigio que tenía desde tiempos antiguos al constatar la eficacia con la que actuó su equipo el fatídico 29 de octubre de 2024, día de la dana mortal.

Hay que ver cómo nos gusta seguir la información meteorológica. Debe ser un placer culpable que nos regalamos los espectadores más fieles al rincón de ‘El tiempo’ o ‘L'oratge’, tanto da. Cuando estamos inmersos en pleno sofocón veraniego nos place que a través de la televisión se nos dé la razón. Que los expertos en la materia constaten que si afirmamos que nunca había hecho tan calor, con datos nos aseguren que según los registros históricos nunca habíamos padecido tantos días con las máximas tan altas y las mínimas también tan elevadas. Del mismo modo que cuando llega el invierno (aunque por estas latitudes ya no sean como los de antes) nos expliquen cómo la masa de aire frío está haciendo de las suyas.

La información meteorológica en À Punt es rigurosa y concienzuda. No es uno de esos microespacios que se pueda seguir de pie cuando alguien hace un amago de visitar el baño, ni mientras se friega la vajilla. No. Hace tiempo que se mereció el rango de programa. De los que merece la pena seguir sentado, con las gafas puestas (por aquello de que las cifras de las temperaturas no se ven cuando asoma la presbicia) y poniéndose cómodo, dispuestos a disfrutar de paso de las preciosas instantáneas de nuestra geografía que envían los espectadores. No me extraña que esos minutos sean de los más vistos cada día.