Discreta locura

"Los locos de Valencia" ** ½ De Lope de Vega Dirección: Jorge Picó

Esta comedia del prolífico Lope de Vega, uno de los autores principales del Siglo de Oro español, se escribió hacia 1590 durante su destierro en la ciudad que da título a la obra. Es decir, Los locos de Valencia. Lo denunciaron por injurias contra una de sus amantes y su familia, y allí había mucho ambiente teatral. El influjo de los cómicos de la comedia del arte italiana, que utilizaban Valencia como acceso portuario a la península, contribuyó a configurar el primer teatro lopesco.

En la pieza que nos ocupa se retrata el clásico tema de la locura de amor. Un enredo en el antiguo Hospital de los Pobres Inocentes, fundado en 1409 y reconocido como el primer psiquiátrico de Europa que trataba a los enfermos mentales como pacientes que merecían atención, no ser marginados. O sea, una pareja finge estar loca para huir de la realidad externa. Bajo la dirección de Jorge Picó, en el amplio y funcional reparto intervienen Marina Alegre, Àngel Figols, Héctor Fuster, Lucía Poveda o Carles Sanjaime.

La dramaturgia de Vicent Montalt y Picó encuentra espacio en la estilizada escenografía con el cálido diseño de luces de Fernando Calzadilla. Lo que se ofrece como ingeniosa farsa llena de comicidad, con equívocos y pasiones, no adquiere relevancia casi en ningún momento. Surgen así las identidades fingidas y los amores, una manera de comenzar nuevamente rompiendo esquemas. Y el dinamismo de la acción, más que la hondura psicológica, es una de las constantes del dramaturgo. O la riqueza lírica del texto.

Lope de Vega, con agitada vida, creó el teatro nacional por su renovación de las formas en una época en la que comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. El talante burlesco y el interés no brillan. La obra se estira y llega el casamiento con aires festivos en una discreta producción contemporánea que muestra la firma del Institut Valencià de Cultura. En Fresca!, Festival d’Arts Escèniques d’Alacant que está teniendo lugar en la Casa Mediterráneo hasta el próximo sábado.