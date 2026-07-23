Gibraltar fue conquistada en el verano de 1704 por una fuerza naval angloholandesa que sostenía las pretensiones al trono de España del archiduque Carlos de Habsburgo. Su población debió abandonar la plaza. En 1713 Felipe V hubo de consentir su cesión a perpetuidad a la Corona británica. Así se dispuso en el artículo X del tratado de Utrecht que, no obstante, reconocía a España un derecho de retracto «si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar(la), vender(la), o enajenar(la) de cualquier modo».

A lo largo del siglo XVIII fueron numerosas las iniciativas para recuperar Gibraltar mediante su compra, su canje (incluso por Ceuta), o recurriendo a la fuerza. Todo fue inútil. Ya en el siglo XIX Gran Bretaña se expandió sobre las aguas de la bahía de Algeciras y sobre el istmo arenoso que unía la fortaleza de Gibraltar a la península. En 1908 Gran Bretaña erigió una verja para consolidar la apropiación y en 1938, en plena guerra civil en España, construyó sobre el istmo un aeródromo que penetra más de medio kilómetro en la Bahía.

Calificada como «colonia de la Corona» desde 1830, Gibraltar quedó incluida por Naciones Unidas en la lista de territorios pendientes de descolonización. España trató de impedir que la población gibraltareña, importada por la potencia colonial, fuera reconocida como titular de un derecho de libre determinación. Tuvo éxito. Las resoluciones de la Asamblea General, a partir de 1965, instaron a una negociación hispano-británica para poner fin a la situación colonial mediante la retrocesión del territorio a España, teniendo en cuenta los intereses, pero no los deseos, de la población.

Hubo negociaciones entre España y Gran Bretaña a partir de la primavera de 1966. Durante sesenta años, con intervalos, rupturas, múltiples desencuentros y picos de tensión, no faltaron proyectos de arreglo, finalmente naufragados. España estaba dispuesta a las más amplias concesiones. Pero la pérfida Albión -como, remedando a Napoleón, la calificó en 1950 un presidente de la Federación Española de Fútbol, exultante por nuestra victoria sobre la selección inglesa en Maracaná- reforzó el autogobierno y otorgó a Gibraltar una Constitución cuyo preámbulo afirmaba que «el Gobierno de S. M. no concertará acuerdo alguno en virtud del cual el pueblo gibraltareño pase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad». El tiempo fue alimentando en la población local un espíritu de supervivencia en un medio hostil, favoreciendo la cristalización de una identidad gibraltareña y reanimando en Gran Bretaña los estereotipos antiespañoles.

Fue en la Declaración de Bruselas, de 27 de noviembre de 1984, cuando Gran Bretaña se avino, por vez primera, a hablar de soberanía, advirtiendo que mantendría íntegramente su compromiso constitucional con los gibraltareños, y cuando hubo de ponerse a prueba la disposición británica para facilitar la «ósmosis» de Gibraltar y el Campo circundante el resultado fue decepcionante. Las rondas de negociación se convirtieron en inoperantes rutinas. Diez años más tarde, el Gobierno español trató de salir del estancamiento con la propuesta Matutes, que incluía un período transitorio de co-soberanía de cincuenta años, conservación voluntaria de la nacionalidad británica, protección de la identidad lingüística y cultural de la población y un estatuto amplio de autonomía en el marco de la Constitución española, con tribunales y régimen fiscal propios. La propuesta Matutes no tuvo, sin embargo, la acogida que el ministro esperaba, porque las autoridades de Gibraltar acariciaban el propósito de finalizar su descolonización por cuenta propia y trataban de forzar su presencia en las eventuales negociaciones hispano-británicas como tercera parte concernida (y no solo dentro de la delegación de Gran Bretaña). Y lo consiguieron.

A principios de 2001 una inesperada iniciativa de Tony Blair para hacer de la soberanía compartida una solución definitiva hizo concebir la esperanza de un acuerdo. Pero los llanitos, en masa, dijeron no en el referéndum de 7 de noviembre de 2002. El pueblo de Gibraltar, según el gobierno británico, tenía derecho a la autodeterminación, pero este derecho estaba constreñido por el derecho de retracto reconocido a España por el artículo X del tratado de Utrecht; de manera que la independencia era una opción que requería el consentimiento de España.

Fracasadas las negociaciones sobre la co-soberanía, un Foro tripartito de diálogo ofreció a Gibraltar una participación paritaria con España y Gran Bretaña en asuntos de cooperación interestatal, fiando los británicos cualquier acuerdo al consentimiento de las autoridades gibraltareñas. El Foro encontró un complemento en una Comisión Mixta de cooperación entre Gibraltar y los municipios vecinos del Campo, extensible a las autoridades regionales.

El Brexit planteó a los llanitos un dilema existencial. No queriendo saber nada de soberanía compartida, tampoco querían seguir a Gran Bretaña extramuros de la Unión Europea. En la Roca el Brexit perdió por goleada. Ahora, los memorandos de entendimiento hispano-británicos, el Acuerdo de Gran Bretaña con la Unión Europea y el acuerdo administrativo para su aplicación suscrito por España y Gran Bretaña, han venido a resolver la cuestión y todos parecen felices. Los llanitos, por supuesto; renuncian a ser un paraíso fiscal, para ser simplemente un paraíso. Se ampliará el aeropuerto y desde la Roca se multiplicarán los destinos aéreos. Ni siquiera se menciona que será española la «autoridad competente de la Unión Europea» que deberá salvaguardar el espacio Schengen de libre circulación en las terminales aéreas. El derribo de la célebre verja simboliza la eliminación de toda clase de barreras y controles físicos entre Gibraltar y su entorno. También serán felices, los quince mil trabajadores que viven en el Campo de Gibraltar y desempeñan su actividad en el Peñón; y los trescientos mil residentes del Campo, con nuevas oportunidades de negocio. ¡Ah! Y los británicos, que siguen con su base y arsenal. Y los monos.

Todos estos acuerdos expresan su neutralidad respecto de la posición de las partes sobre la soberanía. Pero no nos hagamos trampas al solitario. Afirmar que España mantiene íntegra su reclamación de soberanía es un brindis al sol. Solo resta que Naciones Unidas retire Gibraltar de la lista de territorios no autónomos. España, ¿podría ahora consentirlo y entender amortizados los derechos del artículo X del tratado de Utrecht? Todo se andará en el contexto de la Unión Europea. Hemos salido de un anacronismo colonial para formalizar una anomalía; ¿acaso también lo es la Unión?