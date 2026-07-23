José Nieto, vecino ilustre

El compositor José Nieto habita entre nosotros. Desde hace poco es un alicantino más. Aunque como autor de más de un centenar de las mejores bandas sonoras de la historia del cine y la televisión merece el tratamiento de vecino ilustre. Y esta tierra debería tenerlo en cuenta. Las melodías de alguna de sus series como ‘Teresa de Jesús’, de Josefina Molina, son pura delicadeza. Aunque yo me quedo con la de la serie documental ‘Esta es mi tierra’, de Juan Martín de Blas, paradigma de la televisión pública de la excelencia. Y cómo no, disfruto de la belleza de ‘Amantes’, que me ha ayudado a relajarme y dormir tantas madrugadas.

Tras integrarse en el paisanaje de la Explanada y el Parque de Canalejas he recordado algunos de nuestros encuentros en el Festival de Peñíscola en los noventa. A Pepe le llamaba la atención mi afán por conocer gente, mi ansia por la contemporización. Entonces no entendí o no quise entender sus palabras, cuando me dijo que él ya había tenido en la agenda a suficientes conocidos y amigos, y que no comprendía mi denodado esfuerzo por sumar a la lista más y más. Cuando había apuntalado una amistad, le hacía comprender que como ya me lo había ganado me disculpase si me acercaba a otros con el fin de ampliar afectos. Célebres eran mis desayunos, que comenzaban en una mesa y terminaban en una tercera o una cuarta, saciándome más con la conversación que con la comida. El buffet libre estaba en las personas.

Con inteligencia y sensatez Pepe Nieto ya me advirtió entonces: la soledad podía aguardarme a la vuelta de cualquier esquina. Hasta que no me convencí por mí mismo no le hice caso, aunque siempre agradecí sus consejos.