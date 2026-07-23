Opinión | Tribuna
Justícia o ètica?
Aquest és el “quid” de la qüestió pel que fa a les paraules de l’arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, en la seua conferència, “El colapso de la democràcia. La oportunidad para una geopolítica al Servicio del ser humano”.
L’arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola, va dir en aquella conferència (organitzada pels Cursos d’Estiu de la CEE), que “quan un Estat oblida l’ètica, es converteix en una colla de lladres. A les proves em remet”. Posteriorment, l’arquebisbe de Valladolid va dir que les seues paraules (que han alçat tanta polseguera), no es referien al govern de Pedro Sánchez. Però molts van vore clarament que eren un míssil llançat contra el govern de l’Estat espanyol.
No és la primera vegada que l’arquebisbe Argüello fa unes declaracions, per a mi, desafortunades. Fa només any, en una entrevista al diari ABC, l’arquebisbe de Valladolid va demanar eleccions anticipades. El mateix que demanen el PP i VOX!
Curiosament cap bisbe no va denunciar les mentides, el relat fals i la versió indecent que el govern valencià va donar sobre de l’accident del metro, el 2006, ni tampoc ho han fet en el cas de la Dana, l’octubre de 2024.
L’accident del metro era previsible i evitable. I les 231 víctimes de la Dana també s’haurien pogut evitar, si el govern valencià haguera actuat responsablement. I, lamentablement, cap bisbe no va denunciar la negligència del govern de la Generalitat, tant en el cas de l’accident del metro, com en el de la Dana.
Pr altra part, crec que seria convenient que els bisbes feren cas del papa Lleó, quan al Congrés dels Diputats demanà als polítics que moderaren el llenguatge i que abandonaren la desqualificació dels adversaris.
Però tornem a la conferència de l’arquebisbe Argüello, que citava “La Ciutat de Déu”, de Sant Agustí, concretament el capítol IV, del llibre IV. En llatí, les paraules que va dir l’arquebisbe Argüello, són les següents: “Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia”. La traducció d’aquest text llatí, és: “Suprimida doncs la justícia, ¿què són els regnes sinó una gran colla de lladres?”. Ara bé, Sant Agustí parlava de justícia, mentre que l’arquebisbe Argüello substituí aquesta paraula, per, ètica. Per això, com deia el jesuïta J. Baquer, “la traducció incorrecta (de l’arquebisbe Argüello), de justícia per ètica, traeix el text.” (Religión Digital, 12 de juliol de 2026). Per què l’arquebisbe Argüello no digué justícia sinó ètica?
Si en el seu discurs l’arquebisbe de Valladolid haguera dit “justícia”, hauria pogut estar criticant (amb l’expressió: “una colla de lladres”), el poder judicial. ¿Potser per això el president de la CEE no va dir justícia, sinó ètica?
Per altra part, les paraules de l’arquebisbe Argüello (“Quan un Estat oblida l’ètica.....”), ens porten a preguntar-nos a què es referia l’arquebisbe de Valladolid quan parlava d’Estat. Només és Estat el govern del senyor Pedro Sánchez? Evidentment que no! L’Estat comprèn totes les estructures de govern (i per tant, totes les Administracions) que vetlen pel bé comú. És a dir: el govern central, la policia, l’exèrcit, els jutges i també les comunitats autònomes. De fet, el màxim representant de l’Estat en una comunitat autònoma, és el president d’aquest territori. Per això el representant ordinari de l’Estat al País Valencià (no el representant del govern!), és el president Pérez Llorca.
A vore si l’arquebisbe Argüello amb les seues paraules es referia a la judicatura o a algun govern autonòmic, quan deia que “suprimida la justícia, els regnes són una cova de lladres”.
En què (o en qui) estarà pensant realment el president de la CEE, amb la seua expressió: “Colla de lladres”?
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