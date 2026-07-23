Solidaridad y prudencia

Si un día invitamos a unos amigos a cenar a nuestra casa y su hijo se comporta fatal -saltando sobre el sofá, tirando objetos, gritando sin descanso o molestando a los vecinos-, podríamos pensar que todos tenemos un mal día. Incluso podríamos invitarlos una segunda vez o, si les tenemos mucho aprecio, hasta una tercera. Ahora bien, si los malos modos dentro de nuestra propia casa se convierten en costumbre, lo lógico es que quienes un día fueron bienvenidos dejen de serlo.

Hace poco, un amigo, funcionario de prisiones, nos relataba una historia real. Un lunes recibe en su teléfono móvil un vídeo que circula por las redes sociales. En él se observa a un ciudadano senegalés completamente fuera de sí destrozando a palazos el mobiliario de un restaurante de Palos de la Frontera -curiosa coincidencia la de "palos" y "frontera"-. No agrede físicamente a nadie, pero destroza el local. Cuando llega la Policía, es detenido. Al día siguiente, el juez de guardia comprueba el amplio historial del individuo y decreta su ingreso en prisión preventiva. Nuestro amigo lo recibe en la quinta prisión española que pisa quien parece haberse aficionado a un peculiar turismo penitenciario.

Llegados a este punto, consideramos que la hospitalidad es perfectamente compatible con la prudencia. Quien llega dispuesto a contribuir al bien común merece encontrar las puertas abiertas, pero acoger no significa renunciar al orden. Así, cuando alguien demuestra una y otra vez que desprecia las reglas de la casa que lo ha recibido, resulta legítimo preguntarse si debería abandonar esa casa. Y es que la solidaridad también pasa por distinguir a quien viene para construir una vida honrada de quien entra convencido de que las normas siempre serán para los demás.