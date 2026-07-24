Opinión | El deure de actuar
La ciutat dels cinc mesos d'estiu
Fa només unes dècades, els il·licitans buscàvem l’ombra per comoditat. Hui la busquem per necessitat. A les cinc de la vesprada, molts carrers queden deserts, les nits tropicals impedeixen descansar i la calor extrema ha deixat de ser una excepció.
Les dades són contundents. Europa és el continent habitat que més ràpidament s’escalfa ─un 20 % més ràpid que la mitjana─ i la conca mediterrània és un dels principals punts calents d’aquest procés. La temperatura de la mar augmenta any rere any, s’accelera la seua tropicalització i acumula més energia que afavoreix nits cada vegada més sufocants, precipitacions torrencials com les dana i incendis forestals cada vegada més difícils de controlar. La ciència fa anys que n’explica les causes i adverteix que aquesta tendència continuarà intensificant-se.
Per això, continuar discutint si aquest estiu és una mica més calorós que l’anterior és perdre de vista el veritable debat. La qüestió ja no és si el canvi climàtic existeix, sinó com aprendrem a viure en un clima diferent del que va donar forma a les nostres ciutats.
Durant dècades hem planificat les ciutats pensant en el clima que teníem. El gran repte del present és començar a planificar-les pensant en el clima d’avui i en el de demà.
Les conseqüències del canvi climàtic van molt més enllà de les onades de calor. Diversos estudis indiquen que l’estiu climàtic s’allarga mentre l’hivern s’escurça. Des de finals dels anys setanta, l’estiu climàtic s’allarga entre cinc i dotze dies per dècada a l’Europa occidental i la Mediterrània. De fet, un estudi recent estima que la durada mitjana de l’estiu climàtic a Espanya ha passat d’uns noranta dies fa mig segle a prop de cent quaranta-cinc en l’actualitat. És un fet constatat. Si aquesta tendència es manté, al sud valencià ens encaminem cap a estius de cinc o més mesos cada any.
Per a Elx això significa més mesos de calor i humitat, una demanda més gran d’aigua i d’energia, més pressió sobre la salut, especialment de les persones majors i els treballadors a l’aire lliure, i un major risc d’incendis, inundacions i sequeres. La ciutat que vam construir per al segle XX haurà d’adaptar-se al clima del segle XXI.
El problema no és només que alguns dies s’arribe als quaranta graus. És que cada vegada són més les nits en què la temperatura no baixa dels vint-i-cinc i el cos deixa de recuperar-se de l’esforç tèrmic acumulat durant el dia. La calor extrema ja no és només una qüestió de màximes; és també una qüestió de descans, de salut i de qualitat de vida. Dormir bé dependrà tant del termòmetre com del disseny dels habitatges, els barris i els espais públics.
Per això, la calor extrema ja no és un problema ambiental més; és el nou condicionant a partir del qual cal dissenyar la ciutat. El canvi climàtic no pot continuar sent un capítol dels plans urbanístics; ha de convertir-se en el criteri des del qual es pense la ciutat. Carrers, places, edificis, jardins i noves urbanitzacions haurien de respondre a una pregunta molt senzilla: contribuiran a fer una ciutat més habitable en un clima cada vegada més càlid?
Això exigeix habitatges millor aïllats i ventilats, més ombra als carrers i places, sòls permeables, una planificació urbana que situe la salut al centre, horaris laborals adaptats i, quan calga, una xarxa de refugis climàtics. També exigeix entendre que protegir i potenciar els espais naturals és reforçar la capacitat del territori per resistir la calor.
No es tracta tant que les persones aprenguem a suportar millor la calor com d’adaptar els habitatges, els barris i el territori al nou clima. Reduir emissions continua sent imprescindible per limitar l’escalfament; adaptar les ciutats és la manera de protegir les persones dels seus efectes. Les dues estratègies són inseparables i ja no podem ajornar-ne cap.
No totes les persones pateixen igual la calor. Qui disposa d’un habitatge ben aïllat o pot refugiar-se en un espai climatitzat difícilment viu aquesta realitat com qui treballa a l’aire lliure, viu en un últim pis sense ascensor o és una persona major que passa sola les hores més caloroses del dia. L’adaptació climàtica és també una qüestió de justícia social.
Dissenyar una ciutat més resilient és també protegir els més vulnerables. Per això, l’adaptació al canvi climàtic no pot limitar-se a un conjunt de mesures ambientals, sinó que ha de convertir-se en un criteri transversal de totes les polítiques públiques.
El vigent Pla Estratègic d’Elx incorpora la infraestructura verda, la gestió de l’aigua i la protecció del Palmerar. Però continua tractant-los sobretot com a recursos ambientals i patrimonials, sense definir encara una estratègia específica d’adaptació climàtica. El gran repte és entendre que el Palmerar, el Vinalopó, el Camp d’Elx o les marjals no són només paisatge: formen part de la infraestructura climàtica sobre la qual haurà de recolzar-se la ciutat del futur.
Els il·licitans sempre hem sabut conviure amb la calor. El problema és que la calor amb què haurem de conviure les pròximes dècades ja no és la mateixa. El nostre clima està canviant més de pressa del que nosaltres estem canviant la ciutat.
El futur d’Elx no dependrà tant de quants arbres siguem capaços de plantar com de si som capaços de redissenyar la ciutat perquè continue sent habitable quan els quaranta graus i les nits que ja no deixen descansar formen part de la normalitat. Si volem que Elx continue sent una ciutat habitable, no n’hi haurà prou amb actuacions puntuals com plantar més arbres o instal·lar més tendals. Haurem de construir una ciutat i un territori pensats per al clima que ja està arribant. Adaptar-nos no és resignar-nos, sinó anticipar-nos. És l’única manera de garantir que Elx continue sent una ciutat on valga la pena viure.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mismo aviso meteorológico, dos respuestas: por qué Alicante cierra sus playas y El Campello las mantiene abiertas
- Zonas y predicción horaria de las tormentas, granizo y fenómenos meteorológicos en Alicante
- La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
- La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
- Más medidas en Alicante por el aviso rojo: revisión de grúas, cierre de playas, parques, veladores y cancelación de la función del Circo del Sol
- El Campello, Mutxamel y Sant Joan ante el aviso rojo: cierre de parques y suspensión de actividades, playas abiertas
- Libertad para la pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en Alicante
- La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo