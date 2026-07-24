Escuchar a Emilio Gutiérrez Caba, leyenda viva de la televisión y el cine español, es un verdadero lujo. Su conversación con Gerardo Sánchez no tuvo desperdicio. Se puede ver completa en RTVE Play. El benjamín de ‘La caza’ de Carlos Saura, rodada hace sesenta años, participó en un total de 108 largometrajes a lo largo de su carrera, aunque 'solo' logró dos Goyas, por ‘La comunidad’ y ‘El cielo abierto’.

Junto a sus amigos Manuel Galiana, Jaime Blanch y Luis Varela, veteranos de su generación, mantuvo una relación muy estrecha desde los tiempos de ‘Estudio 1’, en donde según su criterio, la profesión se vivía de otra manera. Los actores estaban más unidos, había momentos para reunirse, para intercambiar experiencias, a diferencia de lo que ocurre hoy: “por la mañana estás rodando y por la noche hay que actuar en Orihuela; no hay tiempo para el diálogo”.

Para Gutiérrez Caba, es importante recordar la historia para no repetirla. Incidió en ello dado que se cumplen 90 años del inicio de la guerra civil, y él formó parte de películas como ‘Las bicicletas son para el verano’, 'La colmena' o ‘Nueve cartas a Berta’. “Vivimos una realidad insólita. Con varias guerras en marcha y con armas nucleares que tienen los malotes, augurando un futuro poco halagüeño. “Los productos que antes consumíamos de Teruel o de Soria ahora vienen de China. Todo está globalizado".

Emilio Gutiérrez Caba es muy cinéfilo. ‘Fort Apache’ la vio muchas veces porque deseaba que el final fuese distinto. Por eso de niño la repetía una y otra vez. Por si acaso el final cambiaba. También teatrero, “porque cada función es única, y el público te lleva distintos lugares, además de que las adaptaciones modifican las funciones. Hay mil ‘Hamlets’. Ahora tomas una tragedia griega y te sale un poco Gaza o Ucrania”. Palabra de veterano al que no nos cansamos de escuchar.