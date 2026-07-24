El mejor triunfo del Mundial no fue solo del fútbol

MADRID, 20/07/2026.- Aficionados asisten al recorrido que realizan los jugadores de la selección española para celebrar el campeonato del mundo tras derrotar en la final a Argentina. EFE/Borja Sánchez-Trillo. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

Pocas veces un acontecimiento consigue lo que el reciente Campeonato Mundial de fútbol ha logrado en España. Durante varias semanas, millones de personas compartieron una ilusión común. Familias y amistades se reunieron alrededor de una pantalla, las calles quedaron desiertas durante los partidos, las camisetas de la selección se agotaron, las banderas aparecieron en balcones donde habitualmente nunca ondean y, cuando llegó la victoria, la celebración se convirtió en una manifestación colectiva de alegría. El recibimiento a la selección como héroes nacionales fue la culminación de un fenómeno que trasciende lo deportivo.

Lo sucedido no es únicamente una demostración de la pasión que despierta el fútbol. Lo relevante no era solo el balón, sino el sentimiento de pertenencia que consiguió activar. Durante unos días, la ciudadanía encontró un motivo para sentirse parte de un mismo proyecto, reconocerse en una identidad compartida sin renunciar a la propia. Se compartieron emociones, esperanza y orgullo sin que las diferencias ideológicas, territoriales, económicas o generacionales monopolizaran la conversación pública. Esa capacidad de ilusionarnos juntos revela hasta qué punto necesitamos experiencias colectivas que rompan el cansancio, la desconfianza y la sensación de vivir permanentemente enfrentados.

Conviene celebrar ese éxito deportivo, pero también detenerse a pensar qué dice de nuestra sociedad. Si somos capaces de alcanzar semejante grado de cohesión por un campeonato de fútbol, resulta inevitable preguntarse por qué esa misma capacidad parece desaparecer cuando se trata de afrontar problemas que condicionan nuestro presente y nuestro futuro.

La violencia machista, la desigualdad, la pobreza, la soledad no deseada, el individualismo, el deterioro de la convivencia, la desconfianza institucional o el debilitamiento de pilares democráticos afectan mucho más a la vida de las personas que cualquier resultado deportivo. Sin embargo, rara vez generan una respuesta colectiva comparable. Al contrario, con demasiada frecuencia se convierten en motivo de confrontación, de utilización partidista o de enfrentamientos estériles que impiden avanzar hacia soluciones compartidas. No producen alegría ni ofrecen una victoria inmediata que celebrar, pero combatirlos permitiría reparar heridas, reducir sufrimientos y construir una sociedad con mayor capacidad de recuperación.

Quizá el Mundial haya puesto de manifiesto que el problema no reside tanto en la incapacidad de la ciudadanía para unirse como en la ausencia de liderazgos capaces de construir espacios de encuentro. La selección estaba integrada por jóvenes con trayectorias, procedencias, sensibilidades e intereses diferentes. Sin embargo, todos aceptaron que el objetivo común debía situarse por encima de cualquier protagonismo individual. El seleccionador supo ejercer un liderazgo basado en la confianza, el compromiso y la responsabilidad compartida, logrando que el talento individual solo adquiriera sentido al servicio del conjunto.

La política, evidentemente, no es un partido de fútbol. Gobernar una sociedad es infinitamente más complejo que disputar un campeonato. Pero tampoco el deporte profesional está exento de presiones económicas, intereses comerciales, decisiones arbitrales discutibles, egos personales o conflictos de poder. Aun así, ninguno de esos factores consiguió romper la cohesión interna de un equipo convencido de que el éxito dependía de anteponer el objetivo común a los intereses particulares. Por eso cabe preguntarse por qué quienes están preparados para representar y servir a la ciudadanía son incapaces de alcanzar acuerdos básicos sobre el bienestar colectivo.

Paradójicamente, quienes más desentonaron durante estas semanas fueron algunos responsables políticos, incapaces de resistirse a instrumentalizar la victoria para alimentar sus disputas. Mientras la ciudadanía celebraba un éxito compartido, ellos volvieron a dividir incluso aquello que había conseguido unir a millones de personas. Esa actitud resulta reveladora. Tal vez el verdadero problema no sea una sociedad irremediablemente fracturada, como tantas veces se pretende transmitir, sino una forma de ejercer la política que convierte cualquier acontecimiento en un instrumento de confrontación permanente y confunde la defensa de posiciones legítimas con la destrucción de todo espacio común.

No se trata de pretender que las calles se llenen cada vez que haya que defender una causa justa, ni de imaginar una sociedad sin discrepancias. El pluralismo forma parte de cualquier democracia saludable. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta renunciar a los consensos básicos que permiten construir un proyecto compartido. Sin ellos, cualquier sociedad acaba debilitándose, pierde capacidad de respuesta y termina aceptando como inevitables problemas que podrían afrontarse desde la cooperación.

Quizá el mayor legado de este Mundial no sea únicamente un trofeo más en las vitrinas del deporte español, sino la constatación de que la unidad sigue siendo posible cuando existe un objetivo reconocible, un liderazgo capaz de inspirar y una ciudadanía dispuesta a sentirse parte de algo más grande que sus diferencias. Ojalá sepamos trasladar esa actitud a los desafíos que condicionan nuestro bienestar colectivo. No es solo el fútbol lo que puede unirnos, sino también el compromiso compartido con todo aquello que es justo y el rechazo firme de cuanto hace nuestra sociedad más desigual, más frágil y menos digna.