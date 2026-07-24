Pensar en positivo viene mejor

Estoy convencido de que cuando los jugadores de la selección española de fútbol salieron al campo de juego el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York para jugar con Argentina la final del Mundial lo hicieron pensando que iban a ganar. O, mejor dicho, estando convencidos de que iban a hacerlo.

De ninguna de las maneras hubieran ganado el partido si hubieran tenido algún tipo de duda de que iban a ser campeones del mundo cuando pisaron el césped el estadio del MetLife en Nueva York en el que se iba a disfrutar la final. Pensaron en positivo y ganaron. Por ello, en situaciones como esta, que son límites te debes apoyar mucho en la mentalidad y la autoconfianza. Y esta última se refiere a confiar en uno mismo y en tus capacidades para tener éxito en diversos aspectos de la vida, desde decisiones personales hasta desafíos profesionales. Es lo que los anglosajones denominan como el “self confidence” que se diferencia de la autoestima, que se centra más en el valor personal general, y de la autoeficacia, que se centra en la creencia en habilidades específicas. Por ello, la autoconfianza es crucial para asumir riesgos positivos y perseguir objetivos. Es la capacidad para tener fe en tu propia capacidad.

Es cierto que es posible que una persona pueda tener autoconfianza, pero no se haya preparado, en este caso, físicamente para su objetivo, o en el caso de una cuestión profesional no se ha preparado y formado. Pero esto no es autoconfianza, sino confiarlo todo a la suerte. Y esta última no se puede confundir con la seguridad de que se va a obtener un triunfo, porque quien lo confía todo a la suerte lo más seguro es que pierda y no consiga ese objetivo.

Se dice, por ello, que la “suerte” es el alma de los que no se esfuerzan y no ponen el máximo empeño en intentar conseguir sus retos por medio del esfuerzo personal y el trabajo, lo que lleva a concluir que la suerte es el arma de los que pierden, porque lo más seguro es que esto ocurra si no te has formado para un reto al que te vas a enfrentar. Ello no quiere decir que para el que se ha preparado y formado la suerte no se elija también, sino que lo que se afirma es que este no puede ser el factor principal que se incluya en el objetivo que se pretende, porque indudablemente que la suerte y la fortuna también es un factor a tener en cuenta, y, sobre todo, en un escenario como el que estamos hablando de un partido de fútbol en el que, a veces, que la pelota entre, o no, también depende del factor suerte. Pero esto no puede ser considerada la mejor y única arma de quien se enfrenta al reto.

Es verdad que podría haber ocurrido lo contrario, aunque salieran a jugar un partido con esa confianza absoluta de que iban a vencer. Pero lo que está claro es que si la actitud cuando te vas a enfrentar a un reto es positiva y consideras que si estás preparado y formado vas a conseguir el objetivo que te pretendes, las papeletas que llevas encima son mucho mayores si no tienes claro y dudas acerca de si vas a conseguir tu objetivo, que en este caso era ganar.

Porque esta falta de pensamiento en positivo, o dudas al respecto, lo que hace es restar la potencia y la alegría con la que se actúa cuando el pensamiento lo es en positivo y teniendo confianza absoluta en las posibilidades de la persona que afronta un reto. Y, además, que está convencida de sus posibilidades porque se ha preparado para ello, en este caso era preparación física, o en otras situaciones en las que el reto se plantea frente a situaciones que exigen una auténtica preparación y formación intelectual. Por ello, si la persona que se enfrenta a ese reto lo ha hecho adecuadamente mediante la dedicación de horas a estudiar y a analizar aquello que mejora sus prestaciones personales desde el punto de vista profesional, va a estar en mejores condiciones que otra persona que piense en negativo, o tenga dudas al respecto, y esto puede ser debido, precisamente, a que no ha preparado adecuadamente el reto al que se enfrenta y formado debidamente desde el punto de vista intelectual.

Por ello, pensemos en positivo cuando nos enfrentemos a algo que nos interesa. Pero, sobre todo, pongamos junto a la actitud en positivo los medios para que ese pensamiento esté justificado y no confiado exclusivamente al factor suerte.