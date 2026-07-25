La coherencia que sostiene la democracia

Se suele afirmar que cambiar de opinión es de sabios. Y, en efecto, pocas cosas resultan tan poco razonables como permanecer inmóviles cuando cambian las circunstancias, aparecen nuevas evidencias o la realidad demuestra que una determinada decisión no era la más adecuada. La política, como cualquier actividad humana, debe tener la capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios. La rigidez rara vez constituye una virtud cuando lo que está en juego es el interés general.

Nuestra historia democrática ofrece numerosos ejemplos. La entrada de España en la OTAN, las conversaciones con ETA en distintos momentos, la regulación del aborto o la aprobación de la eutanasia han sido objeto de intensos debates y de profundas modificaciones en las posiciones defendidas por unos y otros partidos. Aquellos cambios generaron críticas, controversias e incluso acusaciones de incoherencia. Sin embargo, no todo cambio merece ser condenado. Cuando responde a una reflexión seria, a nuevas circunstancias o a la voluntad de mejorar una propuesta, rectificar no solo es legítimo, sino que puede convertirse en un acto de responsabilidad política.

El verdadero problema aparece cuando el cambio deja de responder al interés general para convertirse en una simple herramienta de conveniencia partidista. Cuando los principios se modifican según lo exijan las encuestas, las alianzas coyunturales o la oportunidad de desgastar al adversario. Cuando no existen argumentos sólidos que expliquen la nueva posición, ni evidencias que la justifiquen, ni una mínima pedagogía política que permita comprender las razones del giro. Entonces la política deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en una estrategia de supervivencia.

Rectificar exige explicar. Cambiar de criterio obliga a rendir cuentas. No basta con defender hoy exactamente lo contrario de lo que se sostenía ayer esperando que la ciudadanía lo acepte como si nada hubiera ocurrido. La democracia necesita dirigentes capaces de evolucionar, pero también de justificar con honestidad por qué lo hacen. Sin esa explicación, la adaptación se transforma en oportunismo y la flexibilidad acaba pareciendo simple ausencia de convicciones.

Lamentablemente, asistimos con demasiada frecuencia a sucesivos bandazos que no afectan únicamente a propuestas concretas, sino también a planteamientos ideológicos que parecían inamovibles. Lo que ayer era inaceptable hoy se presenta como imprescindible; lo que hace unos meses se calificaba de irresponsable pasa a convertirse en una prioridad política sin que medie una explicación convincente. Y todo ello sucede con una rapidez que transmite la sensación de que los principios han dejado de orientar la acción política para quedar subordinados a la estrategia del momento.

Esta deriva tiene consecuencias mucho más profundas de lo que aparenta. No solo deteriora la credibilidad de quienes gobiernan o aspiran a hacerlo. También erosiona la confianza de la ciudadanía en las propias instituciones democráticas. Cuando cualquier afirmación puede ser sustituida por su contraria sin asumir responsabilidad alguna, el mensaje que se transmite es que las ideas son intercambiables y que el compromiso adquirido con los ciudadanos tiene un valor relativo.

A ello se suma una forma de hacer política cada vez más basada en el enfrentamiento permanente, la descalificación personal, la tergiversación de los hechos y la búsqueda del desgaste del adversario como objetivo prioritario. El debate público deja entonces de orientarse hacia la resolución de los problemas colectivos para convertirse en un espectáculo de confrontación continua donde importa más vencer que convencer y donde la coherencia termina siendo un obstáculo para quienes consideran que cualquier recurso resulta válido con tal de alcanzar o conservar el poder.

Es necesario recuperar algo tan elemental como el sentido de Estado. Comprender que gobernar o ejercer la oposición exige mirar más allá del próximo titular, de la siguiente encuesta o de la inmediata rentabilidad electoral. Significa asumir que existen intereses colectivos que deberían situarse por encima de las conveniencias partidistas y que la fortaleza de una democracia depende tanto de sus leyes como del comportamiento ético de quienes las representan.

La ciudadanía no exige dirigentes infalibles. Tampoco espera que nunca rectifiquen. Lo que reclama, con razón, es honestidad intelectual, coherencia y respeto. Respeto suficiente como para no pensar que cualquier contradicción puede pasar inadvertida o que cualquier cambio puede aceptarse sin ofrecer explicaciones. Una democracia madura necesita políticos capaces de cambiar cuando sea necesario, pero también de hacerlo con rigor, transparencia y responsabilidad.

Cuando la palabra deja de tener valor, los compromisos se vuelven desechables y la coherencia se considera un estorbo en lugar de una virtud, la democracia se resiente. Rectificar es una demostración de inteligencia cuando existe una razón que lo justifique. Cambiar por conveniencia es, sencillamente, una forma de engaño. Ninguna democracia puede fortalecerse si quienes aspiran a representarla consideran que la memoria de la ciudadanía es más débil que sus propias contradicciones o que su pensamiento puede modificarse en un único sentido. Recuperar el valor de la coherencia supone devolver a la política la credibilidad.