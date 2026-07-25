Creo que ha habido fútbol

La primera vez que mi padre me llevó al fútbol yo tenía siete años. Fue al campo de La Viña y el Hércules estaba en Tercera División; desde este punto de vista no ha mejorado mucho. Al menos viví los años gloriosos de Arsenio y sus triunfos en Primera. Pero para mí, el fútbol siempre ha sido esa compañía de mi padre, a veces de mi madre, de algunos amigos luego. En La Viña: de pie. En aquel campo pequeño, en el que cuando la pelota rebasaba las tapias, el masajista del equipo salía corriendo a buscarla. Se decía que los balones los hacían los presos de la avenida de Aguilera y no era cosa de malgastar. Eran tiempos pobres y, en esto, más sencillos. Se era del Hércules porque éramos alicantinos, aunque no se ignoraran las maravillas de otros grandes. Mi padre siempre fue, solo, del Hércules, desde bastante antes de la guerra. Y mis tíos. Y eso que vivieron fuera muchos años. Y fue al campo casi hasta que tuvo 80 años, no sin cierto orgullo cuando se inauguró el Rico Pérez.

Mis padres, cuando podían, usaban de un turismo deportivo barato: autobuses con gente del barrio de Benalúa y hoteles humildes para ir a ver al Hércules -y museos-; así recorrieron media España y muchas veces fui con ellos. Me acuerdo de los resultados, qué cosas. Mi padre siempre hablaba castellano, menos el día del primer partido de la pretemporada. Yo le preguntaba: “¿Qué tal el equipo?”, e invariablemente respondía: “Xé: el mateix que l’any passat!”. Todo era igual, pero había que ser testigo, por si acaso. Todo esto lo digo sin nostalgia, que no la merece. Pero celebro que en mi educación las derrotas fueran apaciblemente aceptadas como unas de nuestras señas de identidad.

Mi padre llevaba un puro a cada partido, que encendía cuando el Hércules marcaba el primer gol. A veces -a menudo- allá por el minuto 15 de la segunda parte yo le enguiscaba: “anda, enciéndelo ya, que te lo llevas a casa…”. ¿Qué hubiera pensado mi padre de todo esto del Mundial? Se hubiera alegrado mucho de la victoria española. Le hubiera parecido cosa de idiotas las disputas identitarias asociadas. Y hubiera pensado que entre sueldos y otros gastos, gestos y fruslerías hay demasiado ladrón por ahí metido. No se hubiera preocupado por algo de juego duro. Hubiera abominado de las pausas de hidratación. Pues yo, lo mismo. Más o menos.

Una vez proclamada mi enorme admiración por el buen hacer de España CF, de lo imperecedero del recuerdo de algunos partidos y de que casi no quiero saber muchas cosas más de las vidas privadas de nuestros héroes, me interesa imaginar cómo se pasa de la simpatía lógica por la victoria del equipo de tu país a la construcción de una fábrica de unanimidad comunitaria. Porque esa simpatía me parece muy positiva. Y que nos viene bien a esta España bastante desquiciada y demasiado atenta al mal de los ajenos que somos nosotros mismos. Pero las unanimidades siempre me asustan un poco. El paso de la alegría a la magia me molesta.

He visto todos los partidos de la Roja -y de otras selecciones- y he escuchado delirios y ditirambos de periodistas radiofónicos y televisivos. La misma tarde de la final, durante dos horas, mientras conducía, escuché un largo, intenso programa previo. Luego me reuní con familia y amigos en casa, para ver cómo ganábamos. Porque estaba suficientemente inoculado: la derrota era imposible. Eso decían por la radio. Caer era, sencillamente, inimaginable. En sentido estricto: estaba más allá de lo que una persona decente y medianamente inteligente podía conjeturar. Y eso lo ha vivido de una manera u otra el país entero.

Bueno, dos, que Argentina pasó por el mismo proceso. Que no nos extrañe su pesar y hasta la decadencia moral de ese tal Messi, del que siempre agradezco a la Fortuna haber podido ver en su mejor época al mejor futbolista de la historia y al que quisimos hasta que, finalmente, se portó como malevo de tango, que no debe escapar mi artículo de algún tópico. Pero da igual: como Galeano dijo hay que rezar para seguir esperando milagros de algunos futbolistas. No sé: fue tremendo el comportamiento de los porteños, que algunos parecían tener motosierras en lugar de piernas, pero a ver qué va a pasar en un mes, cuando muchos jueguen con “los nuestros”, en los equipos de postín. No es la primera vez que los mejores se deslizan a la barbarie: recordad a Zidane o a Suárez. En fin. Eso es lo que tiene saberse derrotado cuando es metafísicamente imposible la derrota. Como metáfora de una época ya nos vale.

Si España hubiera sido derrotada estaríamos hablando de un caso de lawfare deportivo. Y razón no nos faltaría, que mire usted cómo está la FIFA, cometiendo estragos de perdurable memoria. Pero, al final, hemos resuelto la cuestión existencial. No es que “seamos” los mejores: es que “somos”. Porque solo ganando podríamos seguir siendo. Y es que el fútbol es la única afición, salvo los insultos en las redes, que nos saca de la ruindad de la vida para llevarnos a las elevadas esferas de la excelencia. Creo que fue Jorge Valdano quien definió el fútbol como lo más importante de la vida aparte de las cosas de verdad importantes. Un flojo. Un entrenador inglés -no me hagan buscar en la IA el nombre, que me da grima- dijo algo así como que algunos piensan que el fútbol es lo más importante de la vida, pero que están equivocados: es mucho más.

Y así se borda, para bien y para mal, esta historia de inmigrantes rescatados, amores de futbolistas y tonadilleras o influencers -tan clásico-, esa camiseta especial para el Rey, esos desplantes a unos y otros, la patochada de rigor de Trump. Y así aparece un discurso que parece coherente. Porque una vez que hemos ganado y mientras nos dure el reflejo dorado de la felicidad, no hay nada que se escape de esa congruencia. Dicha por las mismas voces de los que advirtieron de la gloria y ahora repiten los gozos sin sombras de esa suerte de familia que hemos encontrado en el salón de casa. A todos se les olvida, por ahora, el pequeño detalle de introducirnos en lo que de negocio inmisericorde y obsceno tiene hoy el fútbol. Da igual, nada cambiaría, pero por curiosidad, digo. Al fin y al cabo, el fútbol ha alcanzado tal potencia que, en conjunto, es un arma de guerra híbrida y cada encuentro reproduce también ese carácter. Guerra híbrida: filtraciones, advertencias, uso de la violencia difusa, dilatación del tiempo a la espera del uso de misiles, baladronadas de líderes, venta programada de las virtudes acumuladas que, oh casualidad, coinciden con los mitos patrios. Y en ese horizonte no escasean aquellos que para mantener en almíbar su felicidad necesitan el agravio del otro.

Así que hemos ganado. Estoy contento sin peros. Pero ahora solo pediría dos cosas. La primera es que cese esa frase de que todos hemos chutado: 47 millones de pies golpeando al esférico -esta palabra tenía que decirla-. El mío, les aseguro, no estaba, ni siquiera de manera idealizada. Lo sé porque no hubiéramos metido gol, que siempre fui muy malo en esto. Y lo segundo es más sencillo o más imposible: ¿podríamos dejar de hablar del Mundial? Si ya está. Hemos ganado, los argentinos eran unos tronchapelotas. Y esto y lo otro. Pero es que ya se repiten y tienen que dejar tiempo para contar los nuevos fichajes, los renacidos insultos. Ya no es necesario ni que vuelvan a hablar de Rajoy. Y ahora, a por ellos, oé: a por los crepúsculos inusuales del eclipse. Al fin y al cabo, como aquí, en España, que viva España, no se verá en otro sitio, creo. Y la FIFA, al presente, nada puede hacer para robarnos nuestras tinieblas más preciadas. Con nuestras dos estrellas hacemos lo que nos da la gana. Y punto.