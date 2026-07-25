Nada empieza de cero.

Una casa, con el cartel de se vende, en una imagen de archivo de un pueblo de la provincia. / José Luis Fernández

Siempre me han intrigado los apodos de los pueblos.

No tanto por su origen, que casi nunca importaba demasiado, sino porque eran una forma de organizar la memoria colectiva. Bastaba pronunciar uno para que todo el mundo supiera de quién se estaba hablando. La Sorda. La Raiana. El Champán. Los nombres completos quedaban para el médico, el banco o el juzgado. La vida cotidiana funcionaba de otra manera.

No recuerdo cuándo dejamos de utilizarlos. Supongo que ocurrió como ocurren casi todos los cambios importantes. Nadie los anunció. Simplemente, un día dejaron de ser necesarios. Lo que desapareció no fueron los apodos. Desapareció el mundo que los hacía posibles.

Cada vez estoy más convencido de que bastan dos generaciones para borrar esa clase de memoria. Los hijos todavía recuerdan quién era la Sorda o el Champán. Los nietos conservan alguna historia desordenada. Los bisnietos pasan por delante de la misma casa sin sospechar quién vivió allí.

Tardamos más en construir una casa que en olvidar a quienes la habitaron.

Con las lenguas ocurre algo parecido. Cuando era niño, el valenciano formaba parte del ruido de las calles de Guardamar. Hoy se escuchan muchos otros idiomas, señal de un pueblo abierto y cambiante, pero aquella música cotidiana apenas resiste en algunas conversaciones. Las lenguas no desaparecen de golpe. Primero dejan de transmitirse. Después alguien pregunta qué significa una palabra que, hasta hacía poco, nadie necesitaba explicar.

A veces imagino pequeños marcos de cerámica en las esquinas del pueblo, iguales a los que anuncian el nombre de una calle. Solo cambiaría una cosa. En lugar del callejero pondrían el nombre con el que el pueblo aprendió a reconocer a quienes vivieron allí.

Aquí vivía la Sorda.

Aquí, la Raiana.

Aquí, el Champán.

No para recordar personajes ilustres. Precisamente al contrario. Para recordar a quienes nunca aparecerán en los libros de historia y, sin embargo, hicieron posible la historia de un pueblo. Quienes todavía los recordaran sonreirían. Quienes no supieran quiénes fueron preguntarían. Y bastaría esa pregunta para que alguien volviera a contar una historia.

Quizá ahí empiece todo.

Solemos pensar que la memoria sirve para mirar hacia atrás. Yo cada vez estoy más convencido de que sirve para caminar hacia delante.

Olvidar no consiste en perder el pasado. Consiste en creer que todo empieza con nosotros.

Cuando una sociedad olvida demasiado deprisa acaba convencida de que los problemas son nuevos, de que las soluciones nunca se habían intentado y de que basta una gran idea o un líder infalible para inaugurar un tiempo distinto. La historia demuestra, una y otra vez, que no es así. Cambian las circunstancias. Cambian las herramientas. Cambian los nombres. La condición humana, bastante menos.

Por eso la memoria no es un ejercicio de nostalgia.

Es una forma de inteligencia.

Nos recuerda que antes de nosotros hubo otros que ya se hicieron las mismas preguntas. Que también buscaron soluciones, que acertaron unas veces y se equivocaron otras. Ignorar ese camino no nos hace más libres. Solo nos obliga a recorrerlo otra vez.

Quizá por eso sigo pensando en aquellos apodos. No porque cualquier tiempo pasado fuera mejor. Ni porque los pueblos deban convertirse en museos. Sino porque un día comprendí que una comunidad empieza a perderse mucho antes de que desaparezcan sus casas.

Empieza cuando deja de recordar los nombres con los que aprendió a reconocerse.

Nada empieza de cero.