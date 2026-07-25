Opinión | Cine | Crítica
El lenguaje de los animales
"El mensaje"
★★
Dirección: Iván Fund
Reparto: Anika Bootz, Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Betania Cappato
Con el galón de haber ganado el premio del jurado en el Festival de Berlín, y tras haber sido presentada en la sección Horizontes Latinos del pasado Festival de San Sebastián (donde ganó la muy superior Un poeta), arriba a nuestras pantallas una extraña road movie que nos lleva hasta la Pampa argentina. Un matrimonio, acompañado por su hija adoptiva de nueve años, viaja en una autocaravana camino de la residencia psiquiátrica donde se haya alojada la madre de la pequeña.
Rodada en un sugestivo blanco y negro, El mensaje aborda el complejo tema de la comunicación y la incomunicación con un planteamiento original. La niña posee el don de interpretar los sonidos que emiten los animales. De manera que ejerce como una especie de médium con las criaturas de las que sus dueños desean desvelar incógnitas. ¿Realidad o estafa por parte de unos padres que desean sacar partido a esta presunta cualidad?
Siempre enigmática y demasiado abierta, en esta obra dirigida por Ivan Fund deben ser los espectadores los que decidan con qué carta quedarse, interpretando si los padres se aprovechan de la situación al descubrir los hipotéticos poderes de la niña, o si de verdad es capaz de establecer vínculos con los animales que va encontrando, desde el erizo que vemos en el cartel hasta caballos y perros.
Los actores Mara Bestelli y Marcelo Subiotto cumplen, pero la propuesta, por momentos excesivamente contemplativa, podrá desesperar a los no avisados.
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