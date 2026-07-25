Nos vemos en septiembre (o no)

Pausar la actividad permite reflexionar sobre las consecuencias de los actos y si merecen la pena. Hay muchas diferencias entre ejercer el periodismo y el columnismo: la opinión personal es un grave defecto en el primer oficio y la base del segundo. También el tempo es distinto, se supone que la columna es un género reposado lejos de la presión de la actualidad. Finalmente, no deja de ser un género literario que tiene sus brochazos de novela negra, cuento satírico, novela histórica, humor, autobiografía e incluso ciencia ficción.

Lo que de ninguna manera debe ser es un ejercicio de onanismo escribiente, aunque en numerosas ocasiones caigamos en ese pozo de la autosatisfacción inducida. Es verdad que el columnista disfruta la agradable presión semanal de encontrar y desarrollar un tema y algunos tenemos encima vocación de justicieros, como Batman pero sin capa. Vamos, que lo pasamos pipa dando por saco.

Dejarlo por un mes me provoca síndrome de abstinencia, pero puede ayudar a equilibrar las columnas del debe y del haber, porque, por muchos seguidores que tengas, los resultados suelen ser descorazonadores en el corto plazo (y en el medio y seguramente también en el largo)

Todos los agostos me pregunto lo mismo: ¿Sirve de algo señalar a los malvados? ¿A cuántos seres nefastos has conseguido desactivar con tu columna? A principios de mes pienso que ninguno y decido no volver a escribir. Nunca. A mediados me replanteo el coste, pero sigo adelante con la decisión previa. Se acabó, no vuelvo ni loco. A finales de mes me siento a escribir de nuevo, porque alguien tiene que hacerlo y si te ceden un altavoz es de cobardes no gritar a los cabezas de chorlito.

Aún a sabiendas de la inutilidad de la denuncia, el columnista debe ser capaz de abstraerse del resultado final para afrontar con ilusión el papel en blanco. ¿Y si esta vez sí...? A veces, pocas, tienes la sensación de haber ayudado a alguien a formarse una opinión. A veces, pocas también, crees que una de las piedras que hizo caer una estatua podrida la habías lanzado tú.

Pero a pesar de predicar todos los domingos desde este púlpito, poco o nada cambia. Mazón, tan pichi, y así hasta la consumación de los tiempos, cobrará de nuestros impuestos por hacer nada. Baño y sus alegres comadres seguirán en el aquelarre mientras un juez no mande parar, que ya veremos si por esas serendipias no sale de rositas, espero que no. Algunos jueces continuarán emperrados en su particular obsesión de perpetrar un golpe de togas. Mientras, el Perro ni se va ni le echan, aunque solo caliente sillón, porque gobernar no puede. Mr. Quien Pueda Hacer engrosa su cuenta corriente al compás de lobbysmos que no son perseguidos por ningún togado y Trump y su corte de fascistas se preparan para un Reich de mil años, sin entretenimientos como elecciones y tal y tal. Y MAR (y Oneta) a sus asuntos, que no sé bien si son políticos o económicos.

Visto lo visto, sinceramente sería mejor olvidar el columnismo combativo y sacar a pasear el botafumeiro para que te pongan una calle o te hagan hijo adoptivo. La alternativa: despuntar el lápiz, no cabe en mi cabeza, pero sí puedo dejar de emborronar papel prensa y pantallas digitales. Muchos descansarían y dar felicidad al personal, por muy desalmado que sea, es una obra de misericordia. Tengo que reflexionarlo conmigo mismo y mi ángel y mi demonio, a ver qué conclusión sacamos entre los tres. Quizá sea hora de dejarlo. Me rindo y que otros tomen la alternativa. Doy por seguro y sin falsa humildad que lo harán mejor.

No creo para nada en eso que dicen que uno se debe a sus lectores. En todo caso es a la coherencia, a la sed de equilibrio y a la justicia, que, recuerdo, es una figura con los ojos tapados que aferra los dos platillos de una balanza. Si no se obtiene prende el desaliento, y más en alguien como yo, que no estaba presente el día que repartieron paciencia.

Me hace gracia lo del cuarto poder, especialmente porque en España, también en muchas democracias occidentales, ya no funcionan ni el legislativo ni el ejecutivo, mucho menos la prensa, y el judicial ha decidido que, en ausencia de los otros, el vencedor se lo lleva todo (cantemos con ABBA). Montesquieu se echaría las manos a la cabeza y diría, con razón, que la democracia no es eso. Que alguien que no ha sido elegido sea quien gobierne no es una anomalía del sistema, es un sistema diferente.

Empecé mi vida en una dictadura, pasé por una breve etapa de transición, accedí a la democracia y cerraré seguramente el círculo con otra dictadura. Tiene narices que nada de lo que he escrito o han escrito los periodistas de raza, que los hay, haya servido para detener esa deriva. Dan ganas de contemplar ese proceso como miran las vacas al tren, con mansedumbre bovina.

Sin embargo, diré como Francis Scott Fitzgerald en “The crack-up”: “Debo mantener en equilibrio el sentido de la inutilidad del esfuerzo y la necesidad de luchar; la convicción de lo inevitable del fracaso y, aun así, la determinación de triunfar”. Pero, claro, el autor de “Gatsby” murió muy joven y de muy mala manera. Es para pensárselo.

No les deprimo más. Nos vemos a la vuelta. O quizá, no.