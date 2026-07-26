Calores por Santiago

Y, sigue el calor, y no sabemos cómo inventar más nombres para definir a dichos «golpes», en este verano loco en que ya no encontramos una sombra en la que el sol nos respete y en la que corra una ligera brisa. Así, que más vale recordar que esto de la canícula ya se nos anunciaba en el refranero popular: «Por Santiago los calores te agobian en un mar de sudores». En dos palabras, armémonos de paciencia y a mover el abanico, alegrando el cuerpo con la habanera que porta su nombre, con el que se puede ocultar el rostro de una mujer, «mas, si con disimulo/ sabéis mirar,/ por entre las varilla de abanico/ veréis la mar»,

Ya ha quedado en el olvido del calendario «El Día del Pájaro», que cómo mandan los cánones hizo un calor insufrible. Nada más y nada menos que 42,6º hasta las 18 horas. Sin embargo, a pesar de ello, se disfrutó dando culto a las Santas Justa y Rufina y a la Gloriosa Enseña de «El Oriol». Después, los Moros y Cristianos llegaban su fin coincidiendo con la festividad del Patrón de España, Santiago Apóstol.

Con el mandato del Rey Alfonso «El Sabio» de 1272, de bendecir las tres mezquitas que existían en Orihuela, y destinarlas a parroquias cristianas, bajo las advocaciones de San Salvador y Santa María, Santas Justa y Rufina y Santiago, comenzamos a tener presencia oficial de la devoción a Santiago el Mayor. Del que ya, en 1612, es identificado por el historiador Francisco Martínez Paterna como Patrón de España. Por otro lado, «El Sabio», en un real privilegio de 10 de marzo de 1281, dado en San Esteban de Gormaz en Soria, cedía el tercio diezmo correspondiente a la Corona, para la erección y mantenimiento de nuevas iglesias cristianas, entre ellas la de Santiago. Según Josef Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, el primitivo templo fue demolido, con objeto fabricar una nueva Iglesia, y durante las obras de la capilla mayor, el citado historiador narra que en la excavación para los cimientos, se encontró una imagen de Santiago el Mayor. Imagen ésta, que en dicho 1612, estaba expuesta en el coro. Posteriormente Ernesto Gisbert y Ballesteros, relata que era reverenciada en una urna ubicada en un altar del crucero del templo. La advocación del Hijo del Zebedeo todavía se mantiene en Orihuela, siendo su templo construido entre los siglos XV-XVIII un ejemplo vivo del arte en nuestra ciudad. En cuya portada principal gótica con parteluz se encuentra una imagen del Apóstol encargada por el canónigo Luis Almarcha Hernández al escultor Ángel Ferrant, en sustitución de la original que fue mutilada durante la Guerra Civil, y que en su tímpano campean las armas de los Reyes Católicos antes de la toma de Granada. Por otro lado, recordemos que fue distinguida como Monumento Nacional el 17 de noviembre de 1933.

Iglesia de Santiago, Orihuela. / Gaspar Poveda

Pero, la devoción a Santiago Apóstol, cruzó el Atlántico y haciendo una revisión de las Crónicas de la Conquista de la Nueva España, comprobamos que, algunas de las herramientas a las que recurren los Cronistas de Indias en sus textos es la superstición imperante en la espiritualidad del siglo XVI. Así, Cervantes de Salazar hace innumerables referencias al demonio, en el que aprecia toda la génesis de los dioses que los españoles encontraron en los distintos lugares, en que llevaron a cabo la Conquista, incluso no duda en presentar apariciones del diablo a Moctezuma, aconsejándole que matase y echase de su reino a los ambiciosos españoles, y le atribuía al diablo estos consejos porque le «producían gran enojo las misas, el Evangelio, la Cruz y el baptismo de los cristianos». Era una forma de defender al mundo católico en el siglo XVI, en que el Imperio Español estaba viéndose condicionado ante el protestantismo y el paganismo que los conquistadores se encontraban es esas tierras. Pero estos Cronistas de Indias, no sólo en las informaciones que transmitían al Rey mostraban su lealtad, sino que además querían demostrarle que eran buenos cristianos, amparándose para ello en la invocación a Santiago Apóstol resaltando la presencia milagrosa del mismo, y poniendo en boca de los indios como testigos su aparición como «un caballero muy grande vestido de blanco, en un caballo asimismo blanco, el cual con una espada desnuda en la mano, peleaba bravamente, sin poder ser herido, y que el caballo con la boca, pies y manos hacía tanto mal como el caballero con la espada». Estos hechos milagreros, servían a Cervantes de Salazar para justificar la falsedad de los dioses autóctonos, e indudablemente, todos ellos reforzaban los informes enviados al Monarca que acrecentaban los méritos de los conquistadores por su defensa de la fe católica. Sin embargo, se alejaban de la objetividad que tenía que primar en la crónica. Cervantes de Salazar se basaba en Francisco López de Gómara que, aunque conoció a Cortés, no llegó nunca a cruzar el Atlántico, así como en las informaciones facilitadas por viejos conquistadores que aún vivían cuando aquél llegó a México, aproximadamente treinta años después de haber acaecido los hechos que narra. Por el contrario, Bernal Díaz del Castillo, aunque presenta a un Cortes con relativa forma moderada a la hora de promocionar las creencias cristianas, procura siempre hacer comprender la existencia de un solo Dios y la salvación del género humano a través de la muerte de Jesús en la cruz. Recordemos que en las manifestaciones que le hizo a Moctezuma, intentaba que rechazase a sus dioses, «que no lo son, sino diablos, que son cosas muy malas, y cuales tienen las figuras, que peores tienen los hechos», propugnando entronizar la cruz y la imagen de Nuestra Señora. Así, en sus parlamentos procuraba hacer referencia no sólo a la lealtad al rey sino también a dichas creencias cristianas.

Pero, regresando a Orihuela, recordamos algunas vivencias pretéritas referidas a la relación de ese barrio del entrañable Rabaloche, en el que en la época que era alcalde de Orihuela Pedro Cartagena Bueno y párroco Antonio Roca Cabrera, la Peña de «Los Ferminicos» celebraban la fiesta del Patrón de España, con misa y romería. Desde siempre, al amparo de su Plaza, los vecinos han mantenido una estrecha vinculación con la parroquia, siendo actualmente la Asociación festiva-cultural «Santiago el Mayor» quien la organiza, con diversos actos, con el nombramiento de «Peregrino de Honor», e incluso con su romería con la imagen del Santo a hombros de la Comparsa Caballeros de Santiago, fundada en 1990, siendo la más joven de todas las que participan en las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos.

En 2006, pasadas la Fiesta del «Pájaro», la calle de Santiago celebraba los actos en honor a su Patrón. Entre ellos, en la mañana del día 25 de julio, con una chocolatada y por la tarde una romería hasta el Santuario de la Patrona, con motivo del 700 Aniversario del Hallazgo de la imagen. No faltó un espectáculo folklórico con la intervención del Ballet María Oleza, Antonio Sánchez, Rocío Valle, Marta Esquer y el Grupo de Teatro de la parroquia de Santiago.

Museo Zacatecano. «Santiago Mataindios». / A. L. Galiano

Y si de fiestas tratamos, tres días antes de este último año, en la Media Legua se abrieron los actos con el nombramiento de Alcaldesa Pedánea Perpetua del lugar a la Virgen de la Fuensanta. La misa celebrada con tal motivo estuvo presidida por el obispo Rafael Palmero Ramos y los atributos como Regidora Pedánea le fueron entregados por el padrino del acto, Francisco Marcos Ferrer, siéndole impuesta la medalla por el alcalde José Manuel Medina Cañizares. Sin embargo, es de señalar que, en dicho año no se celebraron tal como era costumbre, en la primera semana de julio, las fiestas patronales en la pedanía oriolana valenciano parlante de Barbarroja, en honor del Sagrado Corazón de Jesús, motivada al parecer por falta de subvención municipal.

En este año que estamos, sigue el calor, y la esperanza que tenemos es que refresque un poco, aunque sabemos que popularmente con «Santiago de lluvias, año de alubias».