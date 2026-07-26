Cosquillas para los oídos

A lo largo del Fijazz celebrado en el ADDA sentí en varias ocasiones, de puro placer y emoción, que la música que escuchaba me hacía cosquillas en los oídos. A la manera en que ‘Cuando los elefantes son para la música’ de Carlos Galilea nos asegura, desde 1987, un bálsamo para los sentidos. La presencia de algunos de los más grandes en la Sala Ruperto Chapí del Auditorio me hizo sentir muy orgulloso de contar en Alicante con un refugio, a la par climático como sentimental, de tan alto voltaje. Mis lágrimas brotaron, por qué no decirlo, con el piano de Marco Mezquida, la guitarra de Niño Josele o la voz canalla de Zenet, apoteósico.

A la entrada de uno de los conciertos en aquellas tardes tórridas encontré junto al ADDA, resguardados en una zona de sombra, a un grupo pequeño de paraguayos que ensayaban con mimo algunas coreografías de su tierra. Me enterneció la imagen de dos niños marcando los pasos de una polca. Evoqué entonces los conciertos de música latina que con tanto entusiasmo preparó Josep Vicent. Desde aquella semana no me canso de escuchar los dos discos editados entonces, recordando sendas noches para la historia en la Sala Óscar Esplá. Uno está dedicado a la figura de Chick Corea, y es de principio a fin una apoteosis, con Paquito D´Rivera, Antonio Lizana y David Pastor. El otro, ‘The Latin Rites’, recopila obras como el ‘Tangazo’ de Piazzola, el ballet ‘Estancia’ de Ginastera, ‘La noche de los Mayas’ de Revueltas’, o el ‘Danzón’ de Arturo Márquez, interpretados a lo grande con la precisión de un cirujano.

Es un lujo que la exquisita temporada sinfónica se abra a experiencias semejantes. En febrero viviremos una noche de Hollywood de campanillas. Por muchos años.