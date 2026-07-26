Destellos de fuego.

Haber podido vivir de cerca más de la mitad de las historias de nuestras Fogueres te proporciona un cierto grado de privilegio. Sea como fuere, haber participado desde niño en las fiestas de mi ciudad y haber desarrollado en torno a ellas buena parte de mis ilusiones y esfuerzos, personalmente me da una extraña satisfacción, como si efectuando una mirada retrospectiva pensara que hice lo que debía y, sobre todo, que disfruté lo que hice, que en realidad es lo más gratificante.

Y bajo esa mirada, me viene a la mente aquella tarde del verano de 1973, cuando junto a un entrañable vecino del barrio y varios chavales que comandaba mi amigo Antonio Pastor, bajamos al domicilio de don Tomás Valcárcel, en la calle Portugal, para formalizar la comisión infantil de Carolinas Altas, terminando invitándonos a tomar una horchata en el bar Río, debajo de su casa.

Ese fue el principio. Era mi prueba de fuego en unas Hogueras que ya entonces me fascinaban y que en junio de 1974 me hicieron vivir mis primeras Hogueras como foguerer, siendo secretario de aquella comisión infantil. Iba creciendo y, en las fiestas de 1980, ya me mostraba tentado por la inquietud cultural que desprendía la comisión de Séneca-Autobusos.

Pese a seguir perteneciendo a Carolinas Altas, mi destino estaba escrito y, llegado el verano, me incorporé a aquella comisión, que ya presidía Josep Amand Tomás y, con él, otra manera de vivir las fiestas entroncadas en un mayor contexto de cultura popular.

En 1981, pude vestir por vez primera el traje de zaragüell, y una docena de años después incluso presidir durante dos años su comisión, dentro de unos ejercicios de especial disfrute. Poco a poco iba viviendo diferentes responsabilidades festeras, y tras un intento frustrado en 1992, el 30 de octubre de 1995 viví la inmensa alegría de resultar abrumadoramente elegido presidente de la entonces denominada Comissió Gestora.

Fue una noche inolvidable, de la que recuerdo aquella camisa de la suerte del añorado José Ángel Guirao -que de nuevo funcionó-, las pancartas en pro de la candidatura y la traca reforzada que disparó tras la elección el recordado Pedro Luis Sirvent.

Este discurrir por la fiesta ha estado siempre acompañado por la implicación de toda mi familia, como mi hija Andrea y mi sobrina Elisa, como Bellea y Bellea infantil ambas, a mi hijo Hugo como presidente infantil y presentador de la Elección Infantil, o estar casado con Sonia, Bellea del Foc en 1993. Ya más adelante, desde el verano de 1999 y durante más de dos mandatos, pude poner mi experiencia al servicio de Les Fogueres desde mi cargo de concejal de Fiestas en el Ayuntamiento.

Pudimos hacer muchas cosas. Pusimos todo el empeño en ello, y me queda el orgullo de haber logrado en 2003 inaugurar dos instalaciones patrimoniales, hoy indispensables. Una abierta al conjunto de nuestras celebraciones, la Casa de la Festa, que tanto aportó a las relaciones entre todas ellas, así como dotar de otra textura a la vida en dicha zona del centro de Alicante. Junto a ella, pocas semanas después se abrirían las puertas del Museo de Fogueres, provocando la admiración del conjunto de los foguerers y ejerciendo durante muchos años como cartel permanente de unas Fogueres que muy pronto celebrarán su primer Centenario.