¿Por qué exigimos más para vestir la camiseta de España que para gobernarla?

Los jugadores de la selección española a su paso por la calle Princesa de Madrid durante la celebración tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina. EFE/ Ballesteros / Ballesteros / EFE

Durante más de un mes, España ha vuelto a hacer algo que parecía cada vez más difícil: caminar unida alrededor de un mismo objetivo. El Mundial ha sido la excusa. Millones de personas hemos vuelto a ilusionarnos, a celebrar y a dejar en segundo plano muchas de las diferencias que nos acompañan cada día. Ha dado igual la edad, la profesión, el lugar donde vivimos o incluso a quién votamos. La selección nos ha recordado que todavía sabemos mirar en la misma dirección. Y, además, España ha vuelto a levantar una Copa del Mundo.

Se han escrito y se seguirán escribiendo muchos artículos sobre el liderazgo de Luis de la Fuente, sobre su capacidad para construir un equipo en el que el talento individual se pone al servicio del colectivo y sobre la importancia de la humildad, la confianza o el compromiso. Pero mientras avanzaba el campeonato no dejaba de pensar en otra cosa: cómo elegimos a las personas que representan a España.

Ninguno de los veintiséis jugadores convocados llegó hasta allí por casualidad. Todos habían recorrido un camino de años de entrenamiento, competición, presión, aciertos, errores y evaluación permanente. Cada partido era una nueva prueba y cada convocatoria podía confirmar su lugar o dejarlo fuera. Ninguno tenía el puesto asegurado. Había que volver a ganárselo.

Aceptamos esa forma de seleccionar el talento con absoluta naturalidad. Es más: la exigimos. Queremos que el seleccionador convoque a quienes considera mejores, aunque eso implique dejar fuera a jugadores muy queridos. Podemos discutir sus decisiones y pensar que se ha equivocado, pero compartimos una idea de fondo: vestir la camiseta de España hay que merecerlo.

Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿por qué somos tan exigentes para elegir a quienes representan a España sobre un terreno de juego y bastante menos cuando se trata de quienes tomarán decisiones sobre nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra economía o nuestras pensiones?

No pretendo comparar el trabajo de un futbolista con el de un responsable público. Son profesiones y responsabilidades completamente diferentes. Tampoco existe una única trayectoria válida para dedicarse a la política. Se puede aportar desde la Administración, la empresa, la universidad, una organización social o muchos otros ámbitos. La cuestión no es de dónde procede una persona, sino qué preparación, experiencia y capacidad ha demostrado antes de asumir decisiones que afectan a millones de ciudadanos.

Gestionar un país supone administrar enormes presupuestos, liderar organizaciones complejas, establecer prioridades y responder ante situaciones que rara vez tienen soluciones sencillas. Sin embargo, conocemos mucho mejor la trayectoria y el rendimiento de quienes juegan en la selección que los de muchas personas que terminan ocupando importantes responsabilidades públicas.

En el deporte, primero conocemos al jugador, observamos su rendimiento y valoramos su trayectoria. Después llega la selección. En política, con demasiada frecuencia, primero conocemos las siglas y las personas llegan después. Los ciudadanos votamos candidaturas confeccionadas por los partidos, pero rara vez podemos valorar individualmente los méritos, la experiencia o la capacidad de gestión de quienes las integran.

No es una crítica a unas siglas concretas. Es una reflexión sobre un modelo en el que la cercanía, la obediencia o la fidelidad interna pueden llegar a pesar más que el mérito y la preparación.

Quien ha trabajado en una empresa, una Administración o cualquier organización compleja sabe lo que significa gestionar recursos limitados, dirigir equipos, equivocarse y responder ante objetivos concretos. Sabe también que las decisiones tienen consecuencias y que, cuando los resultados no llegan durante demasiado tiempo, la continuidad suele ponerse en cuestión.

La política no puede gestionarse como una empresa, ni debe hacerlo. Gobernar implica proteger derechos, garantizar servicios públicos y tomar decisiones cuyo valor va mucho más allá de una cuenta de resultados. Pero eso no significa que debamos renunciar a exigir capacidad de gestión, transparencia y rendición de cuentas. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayor debería ser la exigencia.

También solemos plantear desde un lugar equivocado el debate sobre los salarios públicos. Imaginemos por un momento que existieran dos Mundiales: el del fútbol y el de la política. En uno, los mejores profesionales competirían al máximo nivel y recibirían retribuciones extraordinarias. En el otro tendrían que abandonar durante años una carrera consolidada, reducir considerablemente sus ingresos, aceptar una exposición pública permanente y afrontar un futuro profesional incierto cuando terminara su etapa.

Evidentemente, los salarios del fútbol no pueden compararse con los de la política. Pero, ante esos dos campeonatos, probablemente muy pocos elegirían jugar el Mundial de la política.

Quizá la pregunta no sea únicamente cuánto cobran nuestros representantes, sino si hemos construido un sistema capaz de atraer a las personas más preparadas de nuestra sociedad. Si queremos incorporar talento, tendremos que ofrecer condiciones acordes con la responsabilidad. Pero, a cambio, también deberíamos exigir trayectorias acreditadas, objetivos transparentes, evaluaciones periódicas y consecuencias ante incumplimientos graves o reiterados.

No hablo de castigar cada error. Gobernar implica tomar decisiones difíciles y equivocarse forma parte de cualquier responsabilidad. Hablo de construir un sistema en el que el mérito, la preparación y la rendición de cuentas tengan mucho más peso.

España no ganó el Mundial reuniendo a las personas más cercanas al seleccionador. Lo ganó intentando elegir a quienes estaban mejor preparados para representar a todo un país.

La política nunca podrá parecerse por completo al deporte, ni debería hacerlo. Pero cuando hablamos de fútbol están en juego noventa minutos. Cuando hablamos de política, están en juego la vida cotidiana y el futuro de millones de personas.

¿No ha llegado el momento de exigir para gobernar España, al menos, tanto como exigimos para vestir su camiseta?