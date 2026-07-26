Opinión | Tribuna
Feminitzar el Misteri per enfortir-lo
La Festa del poble d’Elx és un element viu que continua bategant després de cinc-cents anys per l’amor de moltes persones decidides a cuidar-la i mantenir-la. Com a obra immaterial ha viscut moltes alteracions al llarg del temps. Hi ha hagut revisions escèniques i musicals profundes, escenes prohibides i després recuperades, canvis de vestuari… El Misteri, tot i mantenir la seua essència, guarda les petjades de diferents èpoques i eixa és una de les seues grandeses, ser capaç d’incorporar els matisos del pas del temps.
Eixe és també el repte de les nostres generacions. Com a propietaris de l’obra -així ens qualifica la llei als il·licitans i il·licitanes- hem de saber adaptar-la a les demandes actuals de la societat per evitar que el Misteri siga un fòssil. La Festa és una obra col·lectiva i hem d’aconseguir que la ciutadania d’Elx se senta connectada amb ella i interpel·lada a formar-ne part.
Per a aconseguir-ho, el Misteri ha d’afrontar el repte principal dels nostres temps: incorporar a les dones tant en la formació musical -l’Escolania- com en les representacions. Obrir el nostre tresor cultural no és adulterar-lo ni agredir-lo, tot el contrari, és una manera de mantenir-lo més viu que mai i d’incorporar a la meitat de la societat apartada de manera històrica per uns costums medievals que tenien el seu origen en un profund masclisme, no ho oblidem.
Per això és tan bona notícia que la Coordinadora Feminista d’Elx haja iniciat aquesta reivindicació demanada a la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya que contribuïsquen a propiciar aquests canvis en La Festa. Sobretot després del retrocés de la presència de dones en el mateix Patronat. Els debats oberts a altres celebracions, com els Moros i Cristians d’Alcoi o la Setmana Santa de Sagunt, han posat damunt la taula la necessitat d’abordar aquesta qüestió. La incomoditat d’una realitat complexa no pot aturar una demanda profundament justa i justificada.
Precisament ara ha finalitzat un mandat en què diverses patrones i patronos de la Junta Rectora hem tractat d’avançar en igualtat dins del Misteri sense èxit. Però és important recordar que el resultat d’aquesta votació interna, tot i tindre tota la validesa formal, no representa segurament el sentir majoritari de la ciutadania il·licitana. I mirar cap a un altre costat davant aquesta realitat no és una opció responsable.
Hi ha moltes persones, especialment homes, que es consideren més purs i més vertaders amants de La Festa per la seua postura immobilista en aquesta qüestió. Estic en total desacord. Gasten un símbol per perpetuar una desigualtat i això no li fa cap favor al Misteri. Obrir les portes a moltes dones que estimen aquest patrimoni col·lectiu aconsegueix enfortir-lo.
Transgredir dinàmiques heretades no és fàcil. Per això el nostre primer repte és fer entendre que la nostra voluntat no és destruir, sinó reforçar el Misteri d’Elx amb més força que mai. Perquè portem també a la sang eixos tocs de campana emocionants, eixes salves fragoroses que anuncien que les portes del nostre cel terrenal s’obren, eixos cants íntims des del cadafal, eixa empatia per una mare que vol tornar a reunir-se amb el seu fill. Nosaltres també volem, podem i mereixem ser protagonistes de la Festa d’Elx.
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