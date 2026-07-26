Opinión | Crítica | Teatro
Oportuna reivindicación
"Paraíso de los negros "
★★★
De María Pagés Compañía
Dirección: Pagés / El Harbi El Arti
Reivindica la negritud esta coreografía flamenca de la veterana bailaora y directora María Pagés, una de las figuras innovadoras y más destacadas de este viejo arte. Por cierto, en la década de 1930 se generó un movimiento político, ideológico y literario creado por intelectuales caribeños y africanos, en defensa de la identidad y del valor de las culturas y los pueblos de raza negra, rechazando el racismo y la asimilación colonial. Esto quiere ser, teóricamente, «Paraíso de los negros», que lleva el mismo título que la novela de Carl Van Vechten. Es de 1926 y trata sobre el racismo y la injusticia social.
A propósito de esas circunstancias, en el programa sale a colación el poemario de «Poeta en Nueva York», de Lorca, escrito entre 1929 y 1930. Y la resistente presencia dancística de Pagés en estrecho diálogo con las cantaoras Ana Ramón y Cristina Pedrosa y los músicos. Guitarra, chelo, violín y percusión en apoyo de la narrativa del flamenco con base tradicional y estilizada expresión contemporánea en el ámbito de una seductora atmósfera con cadenas colgantes como simbología dramática de represión, deshumanización y de dignidad cuando caen. Los elementos interactúan con la danza, pero siempre es exigible que cada montaje tenga sus propias particularidades más ampliamente. La dramaturgia y las letras del cante son de El Arbi El Harti.
La galardonada estrella María Pagés se apoya en la universalidad de un lenguaje artístico donde se liberan tensiones y se baila la vida. Sigue en pie de guerra con sus braceos y aleteos de manos para deleitar a la ardiente afición. El mantón, el bastón y los quejíos encajan en cualquier espectáculo de estas características en las que funcionan los giros, arrebatos, desplantes o las castañuelas al servicio de la causa que se pretende defender. La sobriedad, la densidad y la oscuridad conducen a la luz de la esperanza. El numeroso público acudió a la última sesión de Fresca!, en la Casa Mediterráneo, y salió bailando feliz de la antigua estación de Murcia.
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