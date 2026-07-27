Opinión | Peu de foto
6 plantes de jardí - 3/3
5 - Llorets
Encara que habitualment solen trobar-se com arbusts, els dos llorets -així els anomenàvem, llorets- que teníem a l’hort de Motxo, disposats simètricament, un a cada costat del jardí vell, eren tan antics i s’havien regat tant que havien assolit un port poc comú, enorme, com d’arbre, fins el punt que el tronc superava el mig metre de diàmetre. En les tardors sense pluges, després de la seca de l’estiu, les petites baies negres i les fulles lanceolades, coriàcies, perennes i aromàtiques, d’un color verd fosc, ingredient fonamental de molts plats casolans, s’arrojaven amb una misèria blanquinosa que les deixava brutes i apegaloses -sobretot pel revers-, i la mare les havia de rentar ben rentades per poder-les fer servir a la cuina on, sovint, es penjaven d’un clau en un manollet.
Un any, una ventada trencà part de la capçada fullosa del lloret de llevant, però vam netejar la trencadissa amb la destral i les branques joves borraren amb vigor nou, verdes i ufanes. De l’arrelam extens i profund escampat pel jardí vell de l’hort -i també de les siments- naixien nombroses mates noves que, de tant en tant, tréiem amb cura per donar a les amistats. I al voltant del tronc principal creixia de terra una munió de branquillons d’un verd clar, lluent, tendríssim, que el pare solia arrencar de soca-rel amb el fes, però que jo vaig preferir deixar créixer fins una alçada de dos pams per retallar-los de forma continuada i formar-ne una tanca de tacte suau.
Quan els nous ocupants de l’hort arrasaren el jardí tampoc no van respectar aquelles soques gegantines i centenàries que, extirpades per les màquines retroexcavadores, s’emportaren a l’abocador els camions del municipi. Que reste viu, almenys, el record d’aquells dies antics, quan -com feia Adonis, el poeta siríac, amb els seus versos- retallàvem destrament els brots nous de l’arbre per accelerar la circulació de la saba, facilitar l’apoteosi de la verdor i cercar l’anhelat prodigi: que les fulles del llorer es transformassen de nou en la cabellera suau de Dafne, la malaurada nimfa dels boscos empaitada pel deu Apol·lo.
6 - Rosers
Ja d’antic n’hi havia hagut un al jardí vell, sota el pi de pinyons, vora el llimoner de més al nord, que feia unes roses bellíssimes, intensament perfumades, de pètals vellutats de color vermell fosc, gairebé granat, però el vaig assecar amb una poda maldestra i equivocada. El roserar modern, tanmateix, ocupava gairebé tot el bancal del jardí nou. Encara faltaven molts anys perquè l’artrosi abatés la força prodigiosa del pare -la força dels llauradors i dels palmerers valencians- i amb l’aixada i la llegona -ho recorde vivament- formà els marges i les taules d’aquell jardí nou on els rosers, per aprofitar al màxim l’aigua, es plantaven al fons d’una petita sequiola, de tres en tres fileres, set peus en cada filera: vint-i-un rosers, doncs, en cada tauleta, que, per sis tauletes que hi havia, en feien un total de cent vint-i-sis.
Havia sabut dels efectes balsàmics del perfum de les roses sobre la rauxa saturniana i malencònica dels nascuts sota el signe de Taurus, i al llarg d’un quart de segle m’aconhortà aquell roserar exhuberant i dens que floria, esplèndid, des d’abril fins a Nadal i d’on collia ramells grandiosos de roses de mil colors. Els primers peus me’ls regalà ma cosina Tere Fina; després, en vaig comprar una bona quantitat en un viver de València i, més tard, en demanava cada any als vivers de Madrid i de Barcelona; tanmateix, com que se n’assecaven, fins el darrer moment vaig cercar híbrids diferents pels mercats propers i allunyats; i, així, alguns van venir del mercat de les Espècies de Constantinoble i d’altres del mercat del Bollao de Porto. Caminar entre aquelles tires de rosers que contínuament calia podar, cavar, abonar, ensofatar i regar amb una dedicació intensa i acurada, era com caminar entre records de ciutats llunyanes. I ho vaig escriure i ho vaig dibuixar en moltes ocasions.
L’hort mantenia un dret ancestral sobre l’aigua de la pluja que s’arreplegava al camí vell de Santa Pola, límit de la finca pel nord, i quan el cel descarregava aquells xàfecs monumentals que emplenaven el terra de bassots i que deixaven l’aire net i les fulles lluentes, el pare, sense por a la pluja, corria cap a l’hort i, tapant-se amb sacs de cànem el cap i l’esquena, regava el bancal dels rosers amb l’aigua del vessant; i els rosers, agraïts, florien espectacularment.
Als pocs mesos de l’expulsió, els nous ocupants de l’hort arrancaren sense contemplacions el que quedava del roserar i llauraren amb el tractor marges, sequioles i taules del jardí nou -i també del vell-, que quedaren, així, arrasats i buits, com un desert. Hi ha uns versos, però, on se’m representa un dia de novembre plovent sobre les contrades dels Països Catalans i que en arribar al Vinalopó diuen:
Veus ton pare de nou, com els horts, amb set sempre, / content, posat de botes, amb capell i amb paraigües, / que amb el llegó s’emporta, a través de les séquies, / l’aigua que ha dut la pluja al bancal dels rosers / que fa anys que plantareu de tres en tres fileres / i on, lentament, les roses desfullant-se anar deuen.
I en rellegir-los puc tornar a veure nítidament amb els ulls de l’ànima aquells dies antics, quan la pluja de tardor desfullava les roses del jardí nou i l’artrosi no havia abatut encara la força del pare.
[Nota bene: Aquest article es publicà a les revistes «Serra d’Or» (Barcelona) i «Mètode» (València). Forma part del llibre en premsa «Plantacions de palmeres d’Elx: Art, agricultura, societat»]
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