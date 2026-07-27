El personal de la empresa ayuda en tareas domésticas y apoyo a personas dependientes.

Estos últimos días he estado cara a la pared. No castigada, sino obligada por unas pequeñas llagas provocadas por este calor sahariano, el más intenso que recuerdo en mis 46 años. Y eso que, si alguien disfruta del verano, esa soy yo.

Tres días prácticamente inmóvil te enseñan mucho. Descubres que la vida no depende tanto de lo que nos sucede como de lo que hacemos con ello. También tomas conciencia del privilegio que supone contar con alguien que te cuida tan bien como Patri. Gracias a sus cuidados, aquellas llagas nunca llegaron a convertirse en escaras.

Pero no todas las personas tienen esa suerte. ¿Cuánto nos queda para garantizar una atención domiciliaria digna a personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad? Demasiado. Mientras tanto, quienes nos gobiernan parecen más preocupados por otros debates que por mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía.

La prueba la viví este sábado. Después de varios días sin salir de casa, los ascensores de acceso al TRAM no funcionaban. Una vez más, quienes no podemos subir escaleras nos quedábamos sin utilizar el único transporte realmente accesible de Alicante.

Gobernar significa servir. Por eso quiero agradecer públicamente a Ana Barceló su compromiso y su forma de entender la política como servicio público, algo que pude comprobar trabajando junto a ella en Les Corts Valencianes.

Aquellos días también sirvieron para poner en marcha mi podcast Independencia sobre ruedas, donde quiero contar la cara B de la dependencia, siempre desde la esperanza. Porque incluso en los momentos difíciles hay espacio para sonreír.

Os invito a escucharlo. Descubriréis que la alegría también puede encontrarse cuando toca esperar, incluso cara a la pared.

Y no quiero terminar sin enviar todo mi apoyo a quienes están sufriendo los incendios que estos días golpean distintos puntos de España, especialmente la Comunitat Valenciana.

Porque, incluso cara a la pared, nunca deberíamos dejar de mirar a quienes más nos necesitan.