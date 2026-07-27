Opinión
No et poses malalt
L’estiu no és bona època per a posar-se malalt. Cada juliol i cada agost es repeteix la mateixa recepta: menys professionals, menys llits, sense substitucions, i en canvi, més població, més calor (i menys adaptació) i més necessitat d’atenció sanitària. Una equació impossible que acaba convertit la sanitat pública en una gimcana col·lapsada (quasi una prova del Grand Prix).
Si ja costava setmanes que t’atenguera el teu metge o metgessa de capçalera, ara és missió impossible. La Conselleria de Sanitat, en el seu afany privatitzador, les derivacions creixents a la privada i el desmantellament del que és públic, ens llança un missatge clar i ras: que no ens posem malaltes, i menys en estiu.
El meu company, el diputat de Compromís en les Corts Carles Esteve, ha denunciat que este estiu els hospitals valencians comptaran amb 600 llits menys. Es tanquen plantes, es redueixen horaris i es tensionen encara més les urgències que ja van al límit. Tot això, mentre la població es multiplica: la turistificació no només encareix la vivenda, també pressiona els serveis públics que continuen planificant-se com si al juliol fora març. Quin és el resultat? El col·lapse.
Malauradament, este col·lapse no és casualitat (a Alacant res és casualitat), és el model del Partit Popular. Mentre retallen recursos a la pública, les derivacions a Quirón, Ribera Salud o IMED augmenten. Mentre la majoria fem cua, uns pocs fan caixa.
Ens volen fer creure que la sol·lució és contractar una assegurança privada, però cap assegurança pot substituir mai un sistema públic fort. La sanitat no pot ser un privilegi per a qui se la puga pagar ni un negoci que depenga dels dividends dels seus accionistes. Insistisc: la salut és un dret, no una oportunitat de mercat. Per això, en Compromís apostem per una sanitat cent per cent pública, amb més recursos, més professionals i més serveis. Cal ampliar la cartera de prestacions i, al mateix temps, millorar les condicions laborals dels i les professionals. Sense plantilles suficients ni estabilitat laboral no hi ha sistema sanitari que funcione. És urgent reforçar l’atenció primària i els centres de salut, garantint unes condicions de treball dignes. I també és hora d'incorporar de manera normalitzada serveis com la psicologia, la nutrició, la teràpia ocupacional, l’odontologia o l’oftalmologia.
La realitat de la sanitat pública d’Alacant és cruel. Pacients que han de portar ventiladors de casa per suportar la calor extrema a l’hospital. Edificis que cauen a trossos. Infermeres d’Oriola que utilitzen el seu vehicle particular per a fer l’assistència domiciliària. Ambulàncies a Elx que superen els cinquanta graus de temperatura a l’interior. No són anècdotes; són símptomes d’un sistema que s’està deixant deteriorar. I jo em pregunte, açò no és prioritat nacional? Obviament, no. Quan has d’esperar més de 20 dies per a una cita amb la teua metgessa de capçalera, no és la seua prioritat. Quan has d’esperar hores a la sala d’espera d’urgències, tampoc. La seua prioritat és una altra: degradar la sanitat pública fins que la gent acabe pensant que l’única eixida és pagar-se una assegurança privada Eixa és la seua trampa. Eixa és la seua política.
Per això, este estiu, a banda d’hidratar-nos, protegir-nos del sol i evitar les hores centrals de calor, afegirem una última recomanació: si poden, no es posen malalts. Perquè el problema no és l’estiu. El problema és qui governa com si la salut fora un negoci.
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