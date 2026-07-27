El incendio de las formas

Mientras España se enfrenta esta semana uno de los incendios más graves de su historia reciente, otro fuego, perfectamente evitable, se propagaba en los medios de comunicación este fin de semana. Un intercambio de descalificaciones entre el ministro Óscar Puente y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvía a ocupar titulares en un momento en el que la prioridad debería haber sido otra.

Esta situación me lleva a plantear dos reflexiones.

La primera es. ¿Tiene sentido alimentar un enfrentamiento político en medio de una emergencia de esta magnitud? Sinceramente, creo que no.

Cuando hay personas jugándose la vida, perdiendo sus hogares o luchando por proteger su entorno, lo último que necesitan es contemplar un nuevo episodio de confrontación política. En momentos así, las críticas partidistas y los enfrentamientos aportan muy poco. Lo que la ciudadanía espera de sus representantes es serenidad, coordinación y capacidad para trabajar juntos. Porque por encima de todo lo que realmente importa son los ciudadanos, aquellos que en grupo forman una palabra llamada PAÍS.

Quizá el verdadero problema es que nos hemos acostumbrado. Hemos normalizado que la política sea una lucha permanente, donde el objetivo parece ser desgastar al adversario en lugar de construir soluciones.

Cada vez que alguien me pregunta qué pienso de la política actual respondo lo mismo: creo que está en la gran mayoría de los casos completamente denostada. Y digo “en la gran mayoría…” porque quiero seguir creyendo que existen excepciones.

Con demasiada frecuencia la política destruye más de lo que construye. Se utiliza para dañar al que está enfrente en lugar de confrontar ideas que enriquezcan el debate. En lugar de invitar a mirar al futuro con proyectos ilusionantes, muchas veces acaba reducida a una lucha por conservar la silla que ocupan, como si el poder fuera un fin y no una responsabilidad.

Y lo siento mucho, pero un cargo público nunca debería entenderse como una propiedad. Es un lugar de paso desde el que servir a los ciudadanos, aportar valor y dejar las instituciones un poco mejor de cómo se encontraron.

La segunda reflexión tiene mucho que ver con algo que forma parte de mi manera de entender la vida y que me enseñaron mis padres: las formas.

Siempre me ha llamado la atención comprobar cómo algunos representantes políticos o institucionales recurren con tanta facilidad al insulto, la descalificación o el desprecio cuando hablan públicamente del que tienen enfrente. No solo porque resulta innecesario, sino porque acaba debilitando su propio mensaje.

Hace años tuve un jefe al que le repetía constantemente la misma frase: las formas. Puedes tener toda la razón del mundo, pero si las pierdes, también pierdes la razón. A veces lo entendía; otras, el autoritarismo y las malas maneras terminaban imponiéndose.

Marshall McLuhan profesor, filósofo y teórico de la comunicación, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el estudio de los medios de comunicación, defendía que “el medio es el mensaje”. Es decir, no solo importa lo que dices, sino también cómo lo dices. La forma en que transmites una idea influye en cómo la reciben los demás. A veces, incluso, el modo de comunicar acaba teniendo más impacto que el propio contenido.

Creo que esa misma reflexión es perfectamente aplicable a este caso. Tanto el ministro Puente como la presidenta Ayuso terminaron perdiendo las formas y, con ellas, parte de la legitimidad de sus argumentos. Escucharse llamar “mamarracho” o “mamarracha” entre representantes institucionales, mientras el país afronta una emergencia de semejante magnitud, no dignifica el debate político ni ofrece un ejemplo del que sentirse orgulloso.

Hace unos años, cuando comenzaron a surgir nuevos partidos políticos muchos ciudadanos interpretaron aquel cambio como una oportunidad para incorporar nuevas formas de hacer política. Se abría un escenario distinto al tradicional bipartidismo, con más voces y más matices. Parecía una invitación al diálogo y a la pluralidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel nuevo escenario ha terminado alimentando una competencia feroz y una confrontación aún más intensa, donde la lucha constante parece imponerse al entendimiento y al diálogo.

Y ahí es donde creo que reside el verdadero problema.

Porque una democracia necesita discrepancia. Necesita debate. Necesita incluso críticas duras y constructivas cuando sean necesarias. Lo que no necesita es convertir el insulto en discurso.

Al final, las ideas convencen. Los gritos y descalificaciones cansan. Y las formas, aunque algunos las consideren un detalle menor, siguen siendo la mejor carta de presentación de quien aspira a representar o inspirar a muchos.