Zapatero. La caída de un líder de barro

Que Zapatero fuera o no un gran presidente es opinable y cada cual puede entender lo que le parezca. Cierto es que en la nueva izquierda se elevó a una condición que le prestaba una especie de aura que le permitió una actividad nacional e internacional muy superior a la de los demás expresidentes de la democracia. Sus movimientos, siempre interpretados y solo en clave política, han sido valorados de una u otra forma según la posición ideológica de quien los aprecia. Para el PSOE, tal vez rendido a su figura, todo lo que de Zapatero provenía era digno de encomio y avalado desde la legitimidad que le otorgaba esa autoridad moral que se le concedió carente de crítica alguna. El PSOE olvidó muy pronto los años de González, de un gobierno que fue decisivo en nuestra historia democrática y se adscribió a una forma de entender la sociedad y la política, de confrontación irracional, que Zapatero impuso por el mero hecho personal de desvincularse de González, de ser más y distinto -que cada cual valore la razón-, lo que le llevó a establecer una suerte de relación de su PSOE con la II República despreciando al PSOE de su tiempo. Las leyes de memoria son y tuvieron ese fin, el de vincular a este PSOE con un pasado más remoto rompiendo, por soberbia, con el más inmediato. Y, a la vez, el funcionamiento interno del partido se hizo menos democrático y más piramidal. En la etapa de Zapatero hubo más expedientados en el partido que en toda la historia del PSOE.

La aparición de hechos sometidos a investigaciones procesales, que revelan participación amplísima en complejas operaciones que vinculan su conducta con fines onerosos, con la administración española y con países del entorno llamado progresista, ha sido un golpe directo a algo más que su figura, algo que toca directamente al PSOE, a este PSOE y mayor que el que ha supuesto y pueden suponer los procesos en curso y las sentencias condenatorias ya dictadas. Zapatero era más que Sánchez en el imaginario de la izquierda, pues se elevó a la categoría de promotor de un nuevo progresismo, basado en valores de este siglo se decía, más aparente, pues, que la clásica izquierda y más sectario en tanto necesitado de una sociedad que aceptara los dogmas propuestos aun a costa de perder su libertad. Esa ética pregonada se reflejaba en sus palabras de que ser socialista era dar mucho y no recibir nada, lo que alimentaba la rectitud de la izquierda no orgánica.

Da igual lo que suceda con los procesos en curso, da igual que el PSOE, en esta deriva, ponga en el centro de la corrupción ya condenada y la posible al Poder Judicial. Da igual que Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra, en sus declaraciones beneficiadas, aporten o no elementos de corroboración, requisito esencial para dar valor a sus manifestaciones y hoy no cumplido todavía a diferencia de Aldama, como el mismo Zapatero reconoce en su entrevista -avala, pues, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ábalos-. Todo da igual. Zapatero ha caído en el abismo de unos hechos que hablan por sí mismos, aunque al final no tengan o sí, relevancia penal. No debe bastar que un político no sea un delincuente. Su conducta ha teñido de gris su imagen de idealista y la ha expuesto en su peor versión. Que no sean delitos sus artificiosas empresas, sus relaciones tras las que aparecen ingresos anormales en el mundo de los dictámenes jurídicos, su enriquecimiento injustificado, sus movimientos internacionales siempre rodeados de interés patrimonial, hacen que la responsabilidad penal sea irrelevante por aparecer un personaje cuya máscara ha quedado desvelada. Porque, visto lo que se aprecia sin mucho esfuerzo, nada hizo sin ánimo de lucro y en interés general.

Su primera legislatura no fue mala y positiva su inclinación por el pacto y los acuerdos con la oposición, varios y buenos. Ya, sin embargo, apareció un comportamiento, que se aplaudió desde la pasión, pero incompatible con el buen gobierno, en el desaire a la bandera americana. Todo cambió en su segundo mandato, radicalmente diferente, en el que decidió romper con media España estableciendo pactos que aseguraran que la izquierda y el nacionalismo, escaso de convicciones y propenso a ser comprado, gobernaran. El Estatuto catalán fue un ejemplo de política inmediata, pero proyectada al modo de un nuevo frente popular que aún pervive.

Sánchez ha sido una copia de aquel Zapatero y de sus decisiones que rompieron con la concordia y entendieron la alternancia como la normalidad. La democracia tenía que ser de izquierdas o no ser, igual que le sucedió a la II República. No se aprendió de los errores históricos.

Nada que decir del proceso que se le sigue, de las estrategias de su defensa, la mejor posible, de sus derechos constitucionales. Pero tengamos calma y prudencia. Que hoy no haya pruebas es lo normal en una investigación inicial y compleja. Que tenga derecho a ser presumido inocente, algo que se practica en España según el imputado, no es opinable. Pero lo importante es que los hechos exponen ante la opinión pública a una persona que ha defraudado a muchos. El PSOE debe desvincularse y apartarse de la táctica de atacar al Poder Judicial porque este no va a dejar de cumplir con su función constitucional. Ha tenido tiempo de hacer reformas y no las ha hecho y, curiosamente, ahora que la mujer de Sánchez va a ser juzgada por un jurado, reclama, contra la ley que no es discrecional, sino imperativa, que lo sea por tribunales técnicos. Mucho no debe dudar de estos últimos. Sus contradicciones, para quien las quiera ver, se resuelven en considerar que sus ataques al Poder Judicial son solo una forma deshonesta de hacer mala política.