Cañones de agua contra el fuego

Los incendios están arrasando, de nuevo, una parte importante del país y la situación avanza a peor. Cada año, entre las imprudencias que se cometen y quienes intencionadamente incendian nuestros bosques, están causando un serio daño al medio ambiente y a la población, y mucho dolor y miedo. Es dantesco ver las imágenes de televisión viendo arder los montes y las casas destrozadas por el efecto del fuego.

Por ello, por un lado, hay que revisar la legislación en materia de incendios y bosques, por ejemplo, y subir la pena por el delito de incendio de montes y masas forestales del art. 352 CP, para pasarla de la actual de 1 a 5 años de prisión a una pena de entre 3 y 6 años de prisión para que quien cause incendios intencionadamente deba ingresar en prisión como mínimo tres años, evitando la suspensión de la ejecución de la pena. Y, además, subir las penas del art. 353 CP para cuando concurran circunstancias de agravación como que la superficie afectada sea considerable, que altere las condiciones de la vida animal o vegetal de la zona o que el incendio se lleve a cabo cuando las condiciones climatológicas o del terreno incrementen el riesgo de propagación, y que ahora están de 3 a 6 años de prisión para pasarlas a penas de 5 a 8 años de prisión ante la gravedad de unas conductas que están causando un serio daño al país, y, sobre todo, además del daño material a los bosques y a los hogares, la sensación de pánico y dolor por la pérdida de los hogares de muchas familias y el daño moral que se siente ver cómo lo has perdido todo por culpa de la negligencia de alguien, o la maldad del ser humano de causar un incendio. Por ello, la respuesta penal debe acomodarse a estas acciones gravísimas de quien actúa con esa maldad y con ausencia de escrúpulos sin importarle el daño causado.

Pero, por otro lado, existan mecanismos eficaces de contención que evite la llegada de las llamas a localidades con el peligro de que se incendien sus viviendas y se ocasione un daño mayor que el material y con pérdida de vida humanas. Por ello, volvemos a recordar la eficaz medida implantada en Valencia en el Saler con el método de los cañones de agua que tienen una alta eficacia preventiva, y que tiene altas posibilidades de que se apague un incendio que está llegando a una localidad por la potencia de los cañones de agua.

Sería una medida muy eficaz contra la proliferación y avance del fuego en el acercamiento a localidades que se invirtiera en la instalación en las zonas perimetrales de los pueblos cercanos a bosques y montes de estos cañones de agua que tienen una elevada potencia y que impedirían la entrada de las llamas en estas localidades como estamos viendo en la actualidad hay muchas imágenes de televisión.

En algunos países como Estados Unidos, Australia o Israel existe ya este método implementado en muchas urbanizaciones que tienen sistemas de cañones de agua o aspersores potentes distribuidos en zonas estratégicas para en el caso de que existan incendios, en los que la potencia del agua disparada desde los cañones situados estratégicamente en la zona perimetral del lugar a proteger impide el acceso del fuego a las zonas urbanizadas. Esto requiere una importante inversión en grandes depósitos de agua instalados en las zonas perimetrales de las localidades cercanas a zonas forestales para que cuando el fuego se estuviera acercando activar todos los cañones para, de esa manera, intentar evitar el acercamiento de las llamas, sobre todo a las zonas de matorrales y arbolado, para que estén totalmente húmedas, e impida el acercamiento del fuego a los pueblos y localidades cercanas a estas zonas.

En los países que han actuado de esta manera con instalación de cañones de agua, también se adoptan medidas como suprimir zonas de matorrales y árboles en los accesos a estas localidades implantando cortafuegos que eviten que en el caso de incendios puedan llegar las llamas a las zonas habitadas.

Es, por ello, importante contar con una buena infraestructura en la instalación de estos cañones de agua de gran potencia de bombeo de agua y un alcance importante para poder ser eficaz frente al fuego, pero, sobre todo, para mantener todo el perímetro de la localidad lo suficientemente húmedo para evitar que llegue a las viviendas el fuego. Se podría experimentar con proyectos piloto para comprobar la posibilidad y eficacia de esta medida que existe ya en algunos países y que ha resultado con gran eficacia.

Se trata de una medida que requiere inversión económica, pero con resultados de alta eficacia a la vista del daño que está causando el fuego en muchas localidades y los perjuicios no solamente materiales, sino el daño moral que se está provocando a muchos ciudadanos que están perdiendo todo lo que tienen.