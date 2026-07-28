Por el humo político se sabe dónde está el fuego

España no está en ruinas como dice Feijóo, sino que nuestro país se quema cada verano sin que las comunidades autónomas, de las que depende este asunto, prevengan y tengan capacidad para sofocar el fuego si se produce por culpa o no del cambio climático, en el que el pensamiento reaccionario no quiere creer porque antepone el interés mercantil al ecológico, que es progresista. Por parte de las derechas, recortar servicios, reducir impuestos a los que más tienen y otras ineptitudes traen humos y llamas con dramáticas consecuencias. Pero no se puede seguir así o peor aún. Vean a los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid lamentando la gestión de Ayuso, difusora de bulos y necedades, quien tuvo que tocar el timbre para que Sánchez acudiese con un cubo de agua después de difamarle cada día.

Inicialmente denunciaron que estaban paralizados sin herramientas ni camiones por inverosímil que parezca. Entre otras maravillas, esto ocurre cuando las cosas se ponen en manos de oscuros personajes. Esta clase de bomberos lucha por unas condiciones dignas. Y recuérdese que las administraciones públicas suelen subcontratar la prevención y extinción de incendios forestales a empresas privadas, corporaciones o especialistas en brigadas. Los gobiernos se han dedicado a promover la crisis climática y vemos con una mueca amarga que Europa no está preparada a tales efectos.

Las derechas multiplican los problemas y los demás pagan la factura de los despropósitos. Está muy bien la colaboración de todos, pero deja en evidencia la inoperancia de los timadores que solo creen en sus intereses y en los de sus colegas. O sea, la Moncloa asume la emergencia nacional y otros se preocupan de la «prioridad nacional», un principio discriminatorio que choca con las leyes de igualdad de trato de la UE y la normativa de extranjería española. La irresponsabilidad, el fariseísmo o la grandilocuencia de nulo valor son la norma del cerrilismo que acosa y acusa en sesión continua, en busca de votos fáciles pensando en las próximas elecciones generales. Atrapan al individuo con su consentimiento y lo asfixian seguidamente.

Dadas las circunstancias con la febril oposición, la política es un barrizal como método antidemocrático para ganar unos comicios. En ese orden diabólico de cosas, las manos sucias de unos cuantos están limpias. El zorro es el vigilante de seguridad de las gallinas. Y el que esgrime la escoba para limpiar corrales ajenos acumula más suciedad en rincones propios y culpabiliza al vecino de todos los males habidos y por haber.

El campo de batalla es infernal con una lucha sin cuartel, sin el menor decoro por parte de los que se sienten propietarios del poder. La ciudadanía contempla el espectáculo grotesco con división de opiniones. Unos alientan al Gobierno de coalición y pretenden que no tire la toalla ante una insólita persecución. Otros, incluso los que no deberían, jalean a los fabricantes de malditas realidades en paralelo a la verdadera situación de España. Exige mejoras, llevar a cabo lo que la población requiere para no caer nunca en una pobreza estructural que llegaría si las urnas se contagian con el virus reinante.

Los generadores de inestabilidad institucional e incertidumbre están de enhorabuena con la polarización que provocan. De tal manera, los adversarios son acérrimos enemigos y no se contribuye a vertebrar el sistema con esta alocada confrontación que alimenta la calentura ciudadana y el perjuicio y la rendición de la gente de a pie. Aun así y en términos generales, la calidad de vida no va mal. Eso sí, las políticas públicas, en sus diversas áreas, demandan estabilidad y continuidad, y el interés general y la clase media lo reclaman. En favor del bienestar social es básico huir de cualquier estancamiento económico y de la parálisis. Ya dijimos que un gran pacto entre el PSOE y el PP para liderar una nueva etapa es impensable en la actual coyuntura con una derecha malcriada.

Distinto fue en la Transición o en la entrada en la Unión Europea con amplios consensos entre las principales fuerzas. Acuerdos para sentar las bases de la prosperidad. Pueden ser precisos nuevos liderazgos que construyan puentes y lleven a efecto una política más allá del corto plazo. ¿Negociación o choque continuo? Esa es una de las cuestiones. La búsqueda de respuestas a los problemas reales del personal, al objeto de que la inversión, la innovación y el crecimiento se asienten en terreno duradero. Pese a los aspectos negativos del paisaje, hablar de crisis social es mucho, lo que no significa que no haya que poner mayores luces al presente, a la cohesión y al futuro.

En este sentido, existen sombras en Bruselas y el temor de que se siembre mayor poder para un reducido grupo de sectores industriales. A lo que representa una desregulación se le llama «mejorar el marco normativo europeo», una iniciativa que levanta la voz de organizaciones sociales, sindicales y ecologistas. Toda la sociedad civil perdería peso en beneficio de esta estrategia que perjudica a la resolución democrática. ¿Esto es legislar mejor? En fin, por el humo se sabe dónde está el fuego en los montes y en el campo político. Lamentablemente, los diversos incendios son protagonistas.