Contra el oscurantismo: los incendios que la ciencia anunció

Aunque desde fines del siglo XIX algunos científicos anticiparon la hipótesis del calentamiento global, fue en 1990 cuando el primer informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) creado por Naciones Unidas estableció consenso sobre este fenómeno, advirtiendo que se tardaría algo más de una década en ratificar que no se debía a causas naturales, sino a la emisión de gases de efecto invernadero que comenzó durante la Revolución Industrial. Desde entonces, los sucesivos informes del IPCC han ratificado que el balance de energía del planeta se ha desequilibrado y que “es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”.

Si uno lee textos científicos, aprenderá que la ignición (cómo empieza el incendio), puede deberse a un rayo, a una negligencia o a un pirómano, pero que los incendios extremos que hoy padecen España y otros países son consecuencia de un cambio climático que ha multiplicado su frecuencia por cuatro razones. La primera es el efecto secador, que hace que una atmósfera cálida absorba la humedad de las plantas y del suelo con gran rapidez y la vegetación se haga muy inflamable. La segunda, las noches cálidas ya que, antes, los incendios perdían fuerza al descender las temperaturas nocturnas, cosa que hoy no sucede. Una tercera causa es que el cambio climático ha hecho que aumente considerablemente el número de días del año con condiciones favorables a incendios extremos. Finalmente, estos generan su propio microclima debido a una convección violenta: el aire caliente asciende bruscamente, generándose un vacío que succiona aire frío del exterior provocando vientos erráticos y huracanados que avivan el fuego. Así pues, es cierto que el despoblamiento de las zonas rurales o la falta de limpieza del bosque favorecen los incendios, pero no es menos cierto que el cambio climático los transforma en extremos y los multiplica.

Cuando uno lee o escucha a quienes niegan el cambio climático, se encuentra con argumentos pseudocientíficos y falacias que deseo desacreditar porque partidos políticos negacionistas gobiernan hoy en algunos países del mundo y en algunas de nuestras Comunidades Autónomas.

1) El calentamiento no tiene un origen antropogénico porque forma parte de los ciclos climáticos de la Tierra. ¿Por qué, entonces, la tasa de calentamiento global ha pasado bruscamente de un promedio de 1,9 a 3,5 grados por siglo?

2) La proporción de CO2 en la atmósfera es tan pequeña que no puede explicar el calentamiento. Esta afirmación ignora que el CO2 absorbe radiación infrarroja, de manera que pequeñas concentraciones de este gas tienen efectos muy importantes en el calentamiento. También ignora que, desde la Revolución Industrial, el CO2 ha pasado de 280 partes por millón a 430; que el carbono adicional posee la firma isotópica de los combustibles fósiles y que los satélites han ratificado que el CO2 está atrapando el calor en la atmósfera evitando que escape al espacio exterior.

3) No puede haber calentamiento porque continúa haciendo frío en regiones del planeta y se dan olas de frío extremo, afirmación que confunde clima con tiempo; ignora que el propio calentamiento provoca que bloques gigantes de aire ártico se desplacen hacia latitudes más bajas y oculta la tasa de calentamiento global a la que antes me referí.

4) Dos o tres grados más no son para tanto. Minimizar el impacto de un aumento de dos o tres grados en la temperatura global del planeta evidencia una ignorancia supina ya que confunde las variaciones diarias de temperatura con el balance de energía del planeta. Cuando una persona experimenta un cambio de dos o tres grados en su hogar, la diferencia es casi imperceptible. Sin embargo, cuando hablamos del promedio planetario, un aumento de esta magnitud es una inyección masiva de energía en el sistema atmosférico que altera por completo las condiciones que hacen posible la vida humana tal como la conocemos.

5) Una última versión del negacionismo es la que, admitiendo el cambio climático, lo considera inevitable, cosa que no es cierta porque el calentamiento global puede combatirse cumpliendo los Acuerdos de París de 2015 o el Pacto Verde Europeo de 2019 y también se puede luchar contra los incendios extremos con una gestión del territorio que rompa la continuidad de la vegetación.

Llevo más de 50 años investigando y explicando Historia e Historia Económica y puedo asegurarles que el bien es consecuencia de la razón y el mal del oscurantismo y la mentira. Por ello, concluyo el artículo calificando de irresponsables e inmorales las declaraciones que la portavoz del PP en el Congreso y Santiago Abascal han realizado tras los incendios de Madrid. Ester Muñoz ha dicho "Que el clima cambia es algo que ha ocurrido en toda la historia de la tierra. Ahora bien, esto de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por su mala gestión de los montes”. También el líder de VOX ha culpado de los incendios al fanatismo ecologista de un gobierno que prohíbe o dificulta la limpieza de los montes. Esto último es falso porque la prevención de incendios recae en las Comunidades Autónomas y, como antes argumenté, no existirían incendios extremos si no existiera cambio climático.