Y es que no lo podía dejar pasar

Últimamente me ha dado por irme a andar allá por el canal, vamos, una idea loca y sin sentido que hasta la fecha lo que me ha reportado es un dolor de rodilla, una quemadura en la calva y sudar a chorro vivo. Ahora bien, a pesar de estos inconvenientes insoslayables, para ser justo, he de reconocer dos cosas: una, que lo mejor de esta actividad insensata es cuando terminas y te duchas; y dos, que entre los jadeos, el recuperar el resuello y el evitar que me pegue un parraque, me permite pensar en cosas en las que de ordinario no suelo reparar, como por qué la gente lleva chanclas con calcetines, qué necesidad hay de ponerle papaya a la sangría y por qué la gente celebra el verano con una paella, vamos, lo que se viene conociendo como «las paellas d’estiu».

Es indudable e indiscutible, y así lo dicen los antropólogos y mi vecina Vicenta, que de joven vendía calcetines y ropa interior en el mercadillo de la Plaza de Barcelona, que todo acto que se precie para convertirse en acontecimiento o celebración tiene que tener su liturgia, es decir, un conjunto de ceremonias, ritos o actos solemnes que lo entronicen y que ineludiblemente se repitan en la misma fecha y en el mismo orden. Así ocurre con los Premios Princesa de Asturias, con la Apertura del Año Judicial, con la representación del Misteri, con la llegada de los Reyes Magos y, cómo no, con el verano, que es la estación del año que tiene más flow, de tal forma que, podemos ponernos como queramos, pero no hay verano si no existiera el Gran Prix, si no hubiera sangría y tinto de verano La Casera, si no existiera la paga extra, el Frigopie, las vacaciones, los chiringuitos y el espectáculo de cocinar una paella, porque en España la paella no es una receta, qué va, es más bien una religión en la que hay más cismas que en varios siglos de historia eclesiástica: si lleva chorizo, anatema; si lleva cebolla, herejía; si lleva piña, intervención internacional inmediata de los cascos azules de la ONU.

Todos los años, en cuanto llega julio, cada familia saca del garaje una paellera del tamaño de una plaza de toros, da igual que vivan cuatro personas: el objetivo nunca es alimentar a los presentes, sino preparar suficiente arroz como para abastecer a una expedición científica en la Antártida. El encargado de la paella suele ser un señor con bigote que durante el resto del año necesita instrucciones para utilizar el microondas, pero que en verano adquiere poderes sobrenaturales, vamos que se convierte en «Paelleroman», se coloca un delantal con una frase del tipo «Hoy cocina el Jefe», empuña una espumadera como si fuera el cetro de un emperador romano y automáticamente desarrolla una autoridad que ni los controladores aéreos: que nadie toque la leña, que nadie mueva la paellera… Hay un momento especialmente delicado, que es cuando alguien pregunta: «¿Te ayudo?». Silencio, el cocinero gira lentamente la cabeza, lo mira, suspira y responde con la serenidad de quien desactiva una bomba: «No». Y ese «no» contiene muchas cosas, significa: «No sabes», «No estás preparado, criatura, esto requiere años de aprendizaje». Así pues, durante el proceso de elaboración culinaria nadie puede hablarle, se le guarda el mismo respeto que antiguamente se reservaba a los oráculos, y poseído de un espíritu ancestral, ese hombre otea el horizonte, y advierte a los presentes: «Que nadie me toque el fuego». Y si a alguien se le ocurriera acercarse demasiado… «¡Quieto insensato! Que estas cambiando las corrientes de aire». Pues él, cuando lleva el delantal puesto, es capaz de detectar una variación de temperatura de medio grado simplemente frunciendo el ceño y, tras la ceremonial efectuado, llegan las sentencias: «Le falta cinco minutos, ahora sí, no, ahora se pasa». Curiosamente, nadie sabe exactamente cuál era el punto perfecto, lo esto es una dimensión cuántica del arroz a la que solo acceden los elegidos, y ello, son muy pocos.

Lo extraordinario de la paella es que todo el mundo sabe hacerla mejor que quien la está haciendo, no importa la profesión, da igual que uno sea fontanero, dentista, profesor de instituto o piloto de drones, en torno a la paellera todos poseen un doctorado internacional en Arrocería Comparada, uno opina sobre el fuego, otro sobre el caldo, otro calcula el tiempo de cocción mirando al cielo, hay incluso quien determina el punto exacto del arroz simplemente cruzándose de brazos, es algo maravilloso y digno de estudio.

He de decir que hay tradiciones que definen la esencia de un pueblo, unas son solemnes, otras religiosas, algunas históricas... Y luego están las paellas de verano organizadas por las comisiones festeras, las comparsas de Moros y Cristianos o cualquier asociación de seres humanos que se precie, porque este tipo de eventos no es exactamente un acto gastronómico, qué va, sino una experiencia antropológica de doce horas de duración para cocinar un arroz que, con suerte, estará listo en veinte minutos. Lo primero que sorprende en estos acontecimientos es que nadie tiene claro quién organiza aquello, la gente va apareciendo como si hubiera oído el Cuerno de Thor, de tal forma que el primero en llegar es un señor vestido con una camisa estampada con palmeras y en pantalón corto que lleva puesto un delantal, le acompaña otro armado con una rasera y diecisiete más con unas cervezas entre las manos, todos se miran como esperando que aparezca otro con las instrucciones de montaje y entonces surge uno de los personajes imprescindibles, el maestro arrocero, protagonista imprescindible en este evento. Nadie sabe exactamente de dónde ha obtenido semejante autoridad culinaria, puede que una vez hiciera una paella aceptable en 1998 y desde entonces viva de aquella gloriosa actuación, pero, cuando él habla, el resto calla: «¡Ese fuego está demasiado alegre! ¡El arroz necesita cariño! ¡No remuevas! ¡Ahora sí remueve! No, ahora ya no». Su discurso está lleno de frases misteriosas que nadie entiende pero todos asienten con la cabeza, como si estuvieran escuchando una conferencia sobre física cuántica, y alrededor de él gravitan otros personajes igualmente imprescindibles, como el que pregunta, un hombre que no trabaja jamás, su función consiste únicamente en acercarse cada siete minutos y preguntar: «¿Qué, cómo va eso?». No hace falta que nadie le conteste, a los siete minutos vuelve: «¿Ya casi está?».

Luego está el experto, todas las paellas tienen un experto, no se sabe quién le dio el título, puede que un día acertara con la sal, pero desde entonces habla como si hubiera cocinado para Napoleón, y dice: «Ese fuego está nervioso». ¡Ñas! Yo no sabía que el fuego tuviera sistema emocional, pensaba que quemaba y ya está, pero no, al parecer el fuego tiene días buenos y días malos, hay fuegos tímidos, fuegos alegres, fuegos depresivos y fuegos que necesitan hablar de sus sentimientos antes de cocer el arroz, después aparece otro muy singular, ese no cocina, solo mira, lleva cuarenta años mirando paellas, tiene un doctorado en observar, se coloca detrás del cocinero con las manos cruzadas a la espalda, no dice nada durante media hora, y de pronto sentencia:» Yo le habría dado media vuelta más». ¿Media vuelta a qué? Nunca lo aclara, pero todos asienten, porque, si alguien lleva cuarenta años mirando una paella, por algo será.

De todos los personajes de este teatrillo, el más peligroso de todos, y con diferencia, es el de la leña, capaz de levantar un tronco, olerlo, escucharlo, como si esperara que el pino le contara cómo fue su infancia y decir: «¡Esta leña tiene carácter!». Anda que sí, olé, pues muy bien, que se presente a municipal. Luego aparece el catador oficial, que suele vestir con una camiseta oficial con logotipo de Arroz La Fallera, cuya función consiste en probar absolutamente todo antes de tiempo, prueba el aceite, prueba el tomate, prueba el conejo, prueba el caldo, prueba la cerveza para asegurarse de que está fría.

También está el opinador universal, que jamás cocina una paella pero encuentra defectos en todas: «Le falta un minuto, le sobra un minuto, yo habría puesto menos romero, en mi pueblo esto se hace de otra manera». Y por último no puede faltar el desaparecido estratégico, el cual participa intensamente durante los primeros diez minutos, mueve dos sillas, coloca una bolsa de hielo y desaparece durante cuatro horas, para reaparecer justo cuando la paella empieza a repartirse con una frase que demuestra su enorme implicación: «¿Necesitáis ayuda?». Y mientras tanto, los demás comparsistas o comisionistas, todos ellos festeros de pura cepa, colaboran en la elaboración sosteniendo entre sus manos una cerveza, lo cual implica un trabajo sacrificado. Hay quien lleva desde las diez de la mañana sin separarse de la nevera por si el hielo necesita apoyo moral.

Lo mejor de todo llega cuando por fin se sirve la paella. Cada uno busca su refugio, silencio absoluto, todos comen, y de pronto se oye a uno decir: «¡Le falta un poquito de sal!», lo cual es de lo más normal del mundo, que un hombre que lleva ocho horas bebiéndose media bodega detecte exactamente dos gramos de sal de diferencia. Esto si es un don y no la videncia, porque las paellas de verano son así, uno va convencido de que es una comida y cuando vuelve a casa descubre que ha participado en una expedición científica, en un congreso internacional sobre combustibles sólidos, en un campeonato mundial de abrir cervezas y en una tertulia donde se han solucionado todos los problemas del país... Excepto el único importante: ¿Quién demonios va a fregar la paella?