Doy un respingo al saltarme a los ojos la condena a tres años de cárcel de una exedil de Los Verdes por amañar el contrato de los chiringuitos en Orihuela. ¿¡También los ecologistas rociando estiércol sobre una villa repleta de monumentalidad!? Hasta esta irrupción en el catálogo, el azul oscuro es el tono que había dejado perdido el mapa. Negro azulado, en realidad un tono de azul tan profundo que raya en la oscuridad total del negro. Entre este y el azul noche que imita la falta de luz en el firmamento nocturno. En fin desde la década iniciada en el 87 hasta no hace tanto, un continuo eclipse de sol y de luna.

Para darle mayor internacionalidad al asunto, la ahora condenada es de origen alemán. Martina Scheurer Wagner facilitó al empresario Thomas Herteux Wolfgang, empurado igualmente, los datos guapos del futuro concurso en Orihuela Costa componiendo una versión muy particular de la «Cabalgata de las valquirias». Para que a la maraña no le faltase aditamento alguno, la arreglista formaba parte de un tripartito con pesoe más los antecesores de Ciudadanos y con quienes han escrito la historia con renglones torcidos disfrutando del despliegue amateur desde los bancos de la oposición. Casi no hace falta decir que la empresa condenada continúa siendo la adjudicataria de los principales lotes de chiringuitos bajo la regencia del matrimonio entre el pepé y Vox. En fin, el cuento de nunca acabar.

Y es duro que una ciudad con la riqueza patrimonial que conserva en cualquier vereda urbana, con una dosis creativa a prueba de bombas y con un mimo de la huerta que no se lo salta un galgo se halle sometida a esta descomposición perenne. No es sorprendente pues que uno de sus hijos más ilustres, incardinado en el polo opuesto del modo de vida, sea mancillado en cuanto se presenta la ocasión. Una descarga se dirige a la casa museo con el fin de dejar sin cobertura la ayuda para honrar la fuente de inspiración y la siguiente enfoca el recorrido cultural que abarca la senda del poeta. Es tal la extorsión que se genera y tan pobre el discernimiento del que hacen gala quienes la aplican que son incapaces de discernir que, cuanto más a fondo se emplean, más engrandecen la figura de Miguel. Pobres.

¿Continuarán los nuevos consentidos con los manejos de la estirpe? ¿Buscarán bajo las piedras sacar provecho de las arcas públicas para obtener mirra aunque sea? ¿Arrastrarán a la ciénaga el paraje que vio esforzarse a muchos linajes humildes para que la tierra no dejase de dar sus frutos? Ellos sabrán qué más están dispuestos a arrumbar tras tanto decoro como se ha ido vertiendo por los desagües. Con el poeta da igual lo que intenten. Su honestidad y humildad lo mantienen incorrupto. Como aventuró, vientos del pueblo le llevan.