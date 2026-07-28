Esta semana se han cumplido cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, Tip, nuestro Groucho Marx particular, que nos dejó momentos felicísimos en la televisión acompañado por José Luis Coll. Su humor surrealista estaba presidido por unos juegos de palabras delirantes que rápidamente generaron una empatía especial con los espectadores.

Por su inteligencia, por su rapidez mental, por su carácter rompedor, para mí, Tip y Coll fueron los mejores humoristas que han pasado por la televisión de este país, maestros y referentes para las generaciones posteriores. Los descubrí en ‘Todo es posible en domingo’, el programa ómnibus que presentaba Juan Antonio Fernández Abajo. Aparecían en pantalla cuando ya faltaba poco para que se iniciase el partido de fútbol de las ocho de la tarde, y a mis doce años quedaba completamente hipnotizado con su sección, que siempre se hacía corta. Después llegó ‘Lo de Tip y Coll’, dirigido por Fernando García Tola, otro grande. E incluso contaron con el honor de protagonizar ‘La hora de’, un espacio reservado a las grandes figuras del espectáculo.

Pero donde rompieron y se convirtieron en clásicos de la televisión fue en el magacín ‘625 líneas’, de 1976 a 1979, protagonizando una sección mítica. En ella entregaban las conocidas como ‘currutacas’ a los peores programas o personajes de la semana, una sección que despedían con su mítico “la próxima semana hablaremos del gobierno”. No sin antes recordar lo carísimos que estaban los precios en el bar del aeropuerto (de Barajas).

La historia que comenzó en ‘Galas del sábado’, en 1969, con Joaquín Prat y Laura Valenzuela, concluyó con sus últimas colaboraciones en memorables sketches en los especiales de Nochevieja hasta el año 1995.

Cómo os echamos de menos.