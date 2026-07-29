El fuego con el que disfrutamos y el fuego con el que sufrimos

Vivimos en una tierra donde el fuego forma parte de nuestra identidad. Los valencianos hemos aprendido a convertirlo en arte, tradición y motivo de encuentro. Cada año contemplamos cómo las llamas consumen monumentos levantados durante meses de esfuerzo colectivo, creatividad e ilusión. Es un fuego que emociona porque representa la renovación, la crítica, la convivencia y la capacidad de un pueblo para transformar lo efímero en memoria compartida. Un fuego que une y que expresa la alegría de vivir.

Pero existe otro fuego muy distinto. Un fuego que no celebra la vida, sino que la amenaza. Un fuego que arrasa bosques, destruye cultivos, reduce a cenizas pueblos y viviendas, acaba con la fauna que encuentra en esos montes su hogar y consume una flora imprescindible para mantener el equilibrio de un planeta cada vez más frágil. Un fuego que pone en peligro nuestro patrimonio natural, pero también nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro futuro.

Siempre ha habido incendios forestales. Negarlo sería tan absurdo como negar que siempre han existido sequías o tormentas. Lo que ya no resulta admisible es sostener que los incendios que hoy padecemos son los mismos que los de hace unas décadas. La evidencia científica demuestra que el aumento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la sucesión de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos están modificando profundamente el comportamiento del fuego. Los incendios son más intensos, más rápidos y mucho más difíciles de controlar. No se trata de una opinión ni de una ideología. Se trata de hechos respaldados por la ciencia.

Sin embargo, algunos siguen empeñados en convertir esa evidencia en motivo de confrontación. Como si reconocer la realidad del cambio climático fuera una opción política y no una obligación derivada del conocimiento. Mientras se alimentan discursos negacionistas o se banalizan las consecuencias de décadas de deterioro ambiental, el fuego continúa avanzando ajeno a las disputas.

Porque el fuego no siempre comienza con una llama. Hay incendios que se inician mucho antes de que aparezca el primer humo. Empiezan cuando el consenso se sustituye por la confrontación permanente, cuando la prevención deja de ser una prioridad para convertirse en una partida prescindible, cuando la evidencia científica se reemplaza por bulos, manipulaciones o mentiras interesadas y cuando quienes deberían proteger el territorio prefieren utilizar cada tragedia como un arma arrojadiza contra el adversario.

Con frecuencia se señala al pirómano como principal responsable de los grandes incendios. Pero sería ingenuo pensar que todos los incendios empiezan con una cerilla. Existen otros pirómanos mucho más peligrosos porque nunca aparecen en las imágenes de los telediarios. Son quienes renuncian a invertir en prevención, quienes deterioran los servicios públicos encargados de proteger el territorio, quienes favorecen la especulación frente a la conservación, quienes alimentan el negacionismo o quienes convierten la protección del medio ambiente en un motivo de enfrentamiento ideológico. Sus decisiones también arden, aunque no desprendan humo.

Extinguir un incendio exige bomberos, medios aéreos, coordinación y una extraordinaria entrega de quienes arriesgan su vida para proteger la de los demás. Pero evitar que ese incendio llegue a producirse requiere de una cultura del cuidado. Cuidar los montes, cuidar el territorio, cuidar los recursos naturales y cuidar el clima no constituye un lujo ni un gasto. Constituye una inversión imprescindible en salud, seguridad y calidad de vida.

Cada hectárea calcinada representa mucho más que una pérdida ecológica. Con ella desaparece biodiversidad, empeora la calidad del aire, aumenta la erosión, se altera el ciclo del agua y se incrementa nuestra vulnerabilidad frente a futuras catástrofes. Cuando el monte se quema no desaparecen únicamente árboles. Se deterioran las condiciones que hacen posible la vida y se debilita el bienestar de toda la sociedad.

Hace décadas una campaña de sensibilización nos recordaba que «cuando el monte se quema, algo tuyo se quema». Hoy sabemos que ese algo es mucho más que un paisaje. Se quema nuestra salud, nuestro patrimonio común, nuestra convivencia y parte del futuro que deberíamos legar a quienes vendrán después.

El pueblo valenciano sabe mejor que muchos otros pueblos que el fuego puede ser belleza, emoción y convivencia cuando se utiliza con responsabilidad. Precisamente por eso deberíamos ser también los primeros en comprender que el fuego solo deja de ser una amenaza cuando aprendemos a cuidar aquello que hace posible la vida.

Queremos seguir viendo en el fuego una expresión de nuestra cultura y de nuestra alegría colectiva, no un peligro permanente de destrucción. Para conseguirlo es necesario apagar antes otros incendios menos visibles, aunque igual de devastadores: los del negacionismo, la mentira, la desinformación, la confrontación estéril y la incapacidad para alcanzar acuerdos en aquello que debería situarse por encima de cualquier interés partidista. En nuestras manos, está también, cuando votamos, elegir o no a quienes alimentan esos incendios o a quienes cuidan y trabajan para prevenirlos y apagarlos.