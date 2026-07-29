La nueva piratería somalí en la otra parte de "El Capitán Phillips"

Desde el punto de vista cinematográfico, “El Capitán Phillips” no resalta las causas de la piratería somalí , su objetivo es otro, el liderazgo del capitán ante una amenaza y secuestro del barco Maersk Alabama por unos piratas somalíes.

La película tiene todos los requerimientos para optar por cualquiera de los premios que el cine otorga a los buenos actores y directores, ejemplo de ello han sido las múltiples nominaciones.

La otra parte del Capitán Phillips, no está en el escenario que recrea su director, Paul Greengrass, aunque en algunos diálogos tímidamente se deja entrever las razones de la conversión de pescadores a piratas.

Las críticas a la película se centran en la actuación de Tom Hanks, sin mención a la situación objetiva de esa región.

La realidad es que Somalia, se encuentran en una región muy devastada ambientalmente y con una importancia geopolítica para la UE, Occidente y particularmente para España.

Por el estrecho Bad el Mandeb transitan más de 30.000 barcos cada año, el 20 % de travesía marítima comercial, el 4 % de la producción total del crudo producido en el mundo, y el 12 % del petróleo que se transporta en cargueros.

Para Europa es de vital importancia por la dependencia del petróleo, ya que une el Océano indico con el Mar Rojo, y para España hace un tiempo era su principal vía para el tránsito de crudo procedente del canal de Suez, con el 37 % de su suministro, con el conflicto ucraniano España cambió de ruta.

Debido a la inestabilidad política histórica en el Cuerno de África, los buques atuneros españoles (principalmente de origen vasco y gallego) operan en esas aguas mediante la adquisición de licencias privadas gestionadas directamente con las autoridades locales o bajo el amparo de los marcos de la Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI) .

Su desastroso impacto ambiental, fuertes sequías, gran contaminación de sus costas, Gobierno corrupto y una terrible hambruna, hacen de Somalia un país de gran inseguridad marítima, de refugio y asentamiento de los piratas y yihadistas, a lo que agrava el vertido en sus costas de desechos químicos y radioactivos procedentes de las industrias de países desarrollados; en ese escenario se dieron varios secuestros de buques dentro de ellos, el atunero español Alakrana .

Quizás otra razón por la que en Somalia se reproducen los piratas, es que en la zona económica exclusiva de Somalia incursionan barcos y practican la pesca de especies prohibidas como atunes y langostas.

Lo que provocó que los pescadores se aliaron, creando fracciones paramilitares y estableciendo un servicio violento de asaltos, lo que devino en una forma de vida para estos pescadores.

Las pérdidas económicas masivas: Reportes históricos de organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Fuerza de Intervención para la Alta Mar estimaron en esa época que el valor global de las capturas ilegales rondaba entre 4.000 y 9.000 millones de dólares anuales.

Se une a que Somalia es el país más corrupto del mundo, el nº 1 en las lista de los Estados Fallidos, los especialistas la definen en una constante, “Guerra Híbrida” –atentados terroristas y violencia indiscriminada, coacción y caos delictivo–.

En este escenario de altísima complejidad, donde los organismos internacionales y Occidentales trabajan para detener y/o eliminar las acciones terroristas y de piratería que se desarrollan en el Cuerno, se hace oportuno abordar estas reflexiones, tanto desde una visión ambiental y socio político, como desde una perspectiva más amplia que comprende la diversidad de las formas y modo de proceder de la piratería en esa región, la cual trasciende su ámbito de actuación por su posición geoestratégica a otros países de similar situación socio ambiental y política, con este nuevo escenario se podría realizar otro “Capitán Phillips" desde otra perspectiva.

Es por lo que debemos preguntarnos, quién es el verdadero culpable de todo esto; los pescadores que pierden sus alimentos o los pescadores ilegales que roban sus pescas o el gobierno corrupto que no interviene para detener estas violaciones o las potencias occidentales que vierten residuos nucleares y tóxicos en sus costas, o las condiciones climáticas que provocan hambrunas como la de 1992, la cual causó la muerte de más de 250 mil personas, principalmente niños y mujeres y afectó a unas 13 millones de ciudadanos de toda la región, ocasionando 1,5 millones de desplazados internos y 1,2 millones de refugiados o los 258 mil que murieron entre el 2010 -2012.

Combatir la piratería requiere un enfoque internacional e intergubernamental. El desafío no sólo es militar sino también diplomático, jurídico y ambiental.

Si bien, en un inicio, las condiciones expresadas anteriormente contribuyeron a que un grupo de pescadores se convirtieran en piratas, ya en la actualidad esa no es una justificación, pero no se debe dejar de la mano la lucha contra la pesca ilegal y el vertido de sustancias nocivas en sus costas, factores que justifican esa conducta.

Lamentablemente, con este nuevo escenario, a “El Capitán Phillips" le queda pendiente una segunda parte.