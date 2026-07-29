Opinión | El teleadicto
La séptima
La próxima temporada televisiva cuenta con el aliciente de la llegada el 5 de noviembre de La Séptima, un nuevo canal centrado en las tertulias y los debates de actualidad política en directo. ¿Y no fue eso lo que nos trajo La Sexta?, pueden preguntar algunos, no sin falta de razón.
De hecho, puede ser la cadena a la que más perjudique a la hora de repartirse la audiencia. Juzgando con frialdad, estimamos que la televisión actual está sobrecargada de debates, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada. Hay quienes ven muy claro cómo priman los de ideología conservadora, y está muy bien que la balanza se equilibre con actores que defiendan las posturas progresistas. Solo el tiempo nos dirá si realmente existe público suficiente para atender tanta señal.
A priori, me atrevería a aventurar un futuro halagüeño a La Séptima. El primer nombre que se ha conocido en su equipo, el de Javier Ruiz, genera mucha confianza, dado que es un profesional que se ha caracterizado desde siempre por el rigor (recordemos la calidad de sus informativos cuando estaba en Cuatro).
La novedad es otro factor que puede jugar a su favor. Abrir una nueva ventana televisiva atrae la curiosidad de muchos espectadores que podrían encontrarse instalados en las plataformas, ajenos al medio, y que verían en esta oferta una ocasión de ver algo diferente. Sus directivos son conscientes de que arrancarán con un 2%, lograrán un 3% a lo largo de 2027, y solo en vísperas de 2030 alcanzarán una cuota de pantalla similar a las de Cuatro o La Sexta, un 6%. Estimo que sus objetivos pueden materializarse con creces.
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