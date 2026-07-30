El injusto banquillo de los ecologistas. / INFORMACIÓN

Efectivamente, cuando el fuego devora miles de hectáreas de nuestros montes, asistimos al mismo espectáculo: antes incluso de que se extingan las llamas, ya hay quien ha encontrado al culpable. Y ese culpable, según algunos, siempre es el mismo: los ecologistas.

Se repiten frases como «no dejan limpiar los montes», «prohíben recoger piñas» o «impiden retirar la maleza». Son afirmaciones que se difunden con enorme facilidad y que acaban instalándose en la opinión pública como si fueran verdades incuestionables.

Pero no lo son.

Son falsedades que pretenden convertir a los ecologistas en responsables de decisiones que la Ley de Montes reserva exclusivamente a los propietarios forestales y a las administraciones competentes.

El Derecho no funciona a golpe de consignas. Funciona a través de normas que atribuyen derechos, obligaciones y competencias.

Y la Ley 43/2003, de Montes, establece un sistema perfectamente definido.

En primer lugar, los propietarios de los terrenos forestales tienen la obligación legal de conservar y gestionar adecuadamente sus montes. Esa obligación comprende mantenerlos en condiciones compatibles con su conservación y con la prevención del riesgo de incendios.

Ahora bien, la propia ley atribuye a las comunidades autónomas la competencia para planificar la política forestal, aprobar los planes de prevención de incendios, inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones legales, requerir a los propietarios cuando incumplen sus deberes y, en los supuestos previstos por la ley, ejecutar subsidiariamente los trabajos necesarios para garantizar la seguridad del monte.

Ese es el modelo diseñado por nuestro ordenamiento jurídico.

Ni una sola línea de la Ley de Montes concede a una organización ecologista la facultad de prohibir limpiar un monte, impedir la recogida de piñas o decidir cómo debe gestionarse un terreno forestal.

Porque sencillamente no tienen esa competencia.

Las autorizaciones, prohibiciones o limitaciones que puedan existir sobre determinados aprovechamientos forestales derivan de normas aprobadas por las administraciones públicas o de resoluciones dictadas por los órganos competentes. Nunca de la voluntad de una asociación ecologista.

Confundir ambas cosas no es una simple imprecisión. Es trasladar a quienes carecen de poder de decisión una responsabilidad que la ley atribuye expresamente a otros.

Por eso resulta tan injusto como improductivo convertir al ecologismo en un chivo expiatorio.

Cuando un incendio arrasa un monte, la pregunta no debería ser qué asociación opinó sobre una determinada actuación, sino si quienes tenían el deber legal de prevenir ese riesgo cumplieron realmente con las obligaciones que les impone la ley.

En una democracia madura las responsabilidades no se establecen por simpatías ideológicas ni por la presión de las redes sociales. Se determinan conforme al Derecho.

Y el Derecho es inequívoco.

Los propietarios tienen obligaciones de conservación. Las comunidades autónomas tienen competencias de planificación, prevención, vigilancia e inspección. Si esas obligaciones se incumplen, el ordenamiento prevé mecanismos para exigir responsabilidades.

Los ecologistas podrán tener opiniones discutibles o acertadas, como cualquier otro colectivo social. Lo que no tienen son las competencias legales para decidir cómo se gestionan nuestros montes.

Los bosques no arden por culpa de los ecologistas. Arden cuando fracasa la prevención de quienes tienen el deber legal de protegerlos. Buscar un chivo expiatorio nunca ha apagado un incendio; aplicar la ley y gestionar correctamente los montes, sí.