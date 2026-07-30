Manolo Solo, uno de los nuestros

Maldito cáncer. Ayer se llevó a uno de los nuestros, Manolo Solo, uno de esos denominados actor de reparto que cada vez que aparecía en pantalla se convertía en robaescenas. Mucho antes de los premios e incluso los reconocimientos por toda su carrera, todo comenzó en 2001 con un cortometraje prodigioso del malagueño Chiqui Carabante, ‘Bailongas’, donde el encuentro en una terraza entre dos tipos alumbraba en cierta medida cómo iba a ser el resurgir de un nuevo cine andaluz más que potente. Un singular cara a cara entre Manolo Solo y Julián Villagrán lo hacía posible. Los reconocimientos conseguidos por aquel trabajo apenas figuran en los obituarios de hoy, aunque para mí ‘Bailongas’ supusiese la posibilidad de encontrar durante el primer año del milenio, una semana sí y otra también, a los héroes de esta historia en los numerosos festivales de cortos de toda nuestra geografía, en los que yo habitaba.

Enlazando estos inicios con la etapa más reciente, nos encontramos con el enorme Manolo Solo de ‘A la cara’, tanto en su versión de corto como en el largo, afrontando uno de los duelos más estimulantes del cine reciente junto a Sonia Almarcha. Aunque entre sus últimos trabajos no podemos olvidar el realizado junto a Víctor Erice, ‘Cerrar los ojos’, interpretando el papel de Miguel Garay en una película que pronto será un clásico. Entre muchísimas joyas, algunas como ‘El buen patrón’, ‘Tarde para la ira’, o la deliciosa ‘Una quinta portuguesa’, por no hablar de todas sus obras mayores junto a su director fetiche, Alberto Rodríguez.

Se nos ha ido uno de los nuestros, cercano, humilde, muy apartado del perfil de galán, de esos que han hecho posible el mejor cine español que hemos podido ver en lo que va de siglo.