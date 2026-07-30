La utilización en el lenguaje cotidiano de expresiones negativas como «negro», para la representación de maldad, peligro, desgracia... O «braga», en tono peyorativo en contextos coloquiales o vejatorios para vincularla a modelos que cosifican o insinúan debilidad, en frases hechas que denotan un estado físico deplorable, de sumisión. O «cáncer», para cualquier problema, situación tóxica o de crisis. Términos que abundan en salidas de tono de brocha gorda y toscas manifestaciones que producen dolor y remueve sentimientos. Barbaridades, «butades» extravagantes y ocurrencias provocativas que únicamente ríen unos cuantos...

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española recoge en su última edición más de 93.000 palabras, y no incluye todos los términos existentes si le añadimos regionalismos, tecnicismos, americanismos y formas verbales, por lo que el número total de palabras rondaría las 150.000.

En estos días, unas manifestaciones desafortunadas han generado debates de todo tipo e inflamado las redes sociales, desbordando los límites del discurso público, rayando el brutalismo comunicacional muy por encima de cualquier código deontológico, por mucho que lo reinterpretemos.

Se ha utilizado, a mi modo de ver, de manera frívola, la palabra cáncer. Su nombre, cuando se trata de un tumor maligno, es «neoplasia maligna»: crecimiento anormal y descontrolado de células con capacidad de infiltrarse y destruir tejidos vecinos, llegando entonces a la terrible metástasis. Supongo que para equipararlo con determinadas situaciones.

Cuando se conoce el diagnóstico, se vive el momento más desdichado de la vida y se apodera de uno la conmoción y el terror inmediatos, convirtiéndose en la «pole position» del ránking de los peores impactos emocionales. Llega la fase en la que uno parece que se va a rendir; pero el cuerpo pide luchar... Y se lucha hasta sentir la sensación de que todo ha pasado. Que las células se han tomado un descanso. Que el cuerpo no protesta, no se rebela, y ha llegado a un acuerdo con la persona, ya que esta ha aprendido a «hablar» con aquel, desarrollando estrategias muy variadas para sobrevivir emocionalmente.

Al principio, cuando el shock del diagnóstico, ese cuerpo tira de uno, va por delante gritando que no tienes derecho a apearte de la pelea contra las células rebeldes. Con el tiempo, el proceso de esta enfermedad «desune» de la gente, pues la incertidumbre lo preside todo y se decide andar solo hasta la terminal... Se piensa incluso en cómo se va a morir; y quieres morir bien, pues es la primera vez que te mueres. Sería una buena idea lanzar las cenizas con fuegos de artificio y en el cielo estallar en colores.

Uno se va metiendo en sí mismo como un molusco dentro de su concha, pero poco a poco lo da a conocer para así evidenciar, en su caso, que por la gracia de Dios puedes seguir adelante. Sí. Se decide pelear a brazo partido contra esas células rebeldes.

Cuando el cáncer se manifiesta, se reconcilia uno con la muerte. La propia estructura de la célula está hecha para morir; por tanto, lo sano sería morirse, pues solo la célula del cáncer es inmortal.

El estoicismo es muy práctico. Una de las grandes causas de infelicidad es vivir atormentado por las cosas que no se controlan. Cuando parece que vas a enfrentarte o estás amenazado por la enfermedad, adquieres un punto de vista más potente sobre la esencia de vivir, sobre el amor, sobre lo que de verdad importa. De disfrutar de cada instante porque todo es efímero.

Con la experiencia se resuelven muchas incógnitas que se tienen sobre uno mismo y se adquiere conciencia sobre la cercanía del peligro... Recopilación de vivencias transpersonales. O esos pensamientos que danzan en la mente entre horrorosas sombras cambiantes en noches de silencio asustado.

Hay momentos en los que la incertidumbre y el miedo hacen que la persona se sienta enojada, deprimida; lógico en el proceso de duelo que se padece por lo que se va perdiendo, como la salud, las energías... El tiempo. Violentos cambios de estado de ánimo, de la anticipación de la tragedia, a seguir viviendo «con normalidad» moviéndose como un bucle entre esos dos polos; tiempos de desorientación, de irritabilidad; de accesos y, para muchos, efectos secundarios abominables. Con el esfuerzo de ofrecer siempre una sonrisa aun cuando los impulsos violentos asoman y sobreponiéndose a comportamientos erráticos.

Uno necesita que se le reconforte, que haya quien se interese por su bienestar. Merece escucha y comprensión sin que se le subestime o juzgue ni cambiar la inercia en la que se siente o actúa. Tampoco levantar una especie de «omertá» en torno al estado, viéndose rodeado de sonrisas indulgentes y amables, saludos y abrazos que se antojan ensayos de una despedida. No es preciso sentirse abrumado y que todos ofrezcan consuelo; basta con que se tenga la suficiente empatía.

Cuando se ha llegado a la etapa de realizar actividades hasta el momento en el que sea necesario concentrarse en el asunto, no se necesitan alusiones frívolas. Con el tiempo y la rutina, aquello que tuvo la capacidad de ser bello y se ha visto inexorablemente empujado hacia la fealdad, vuelve a ser bello hasta que algo se revuelve al oír cierto tipo de manifestaciones, expresiones y opiniones de medios de comunicación, políticos, deportistas, personas de sólida formación y también en la comunicación coloquial. Convendría, para mejorar la salud de la convivencia, cambiar tales expresiones peyorativas que resultan hirientes para pacientes, familiares y amigos por palabras directas, optimistas, objetivas, usando un lenguaje empático y libre de todo tipo de estigmas. Sobre todo, cuando tiempo y obligación se tienen para preparar un tema o discurso decente. Para lo otro, ya están los bares.