Nuevo verano de lecturas: esos sueños donde apareces tú

Marcos Giralt Torrente, nieto del escritor Gonzalo Torrente Ballester, publicó el año pasado un amplio conjunto de recuerdos sobre su abuelo, su familia y el tiempo que les tocó vivir a todos ellos, la mayor parte durante el franquismo, bajo el título Los ilusionistas (Anagrama, 2025). Viene a ser este libro una segunda parte de Tiempo de vida (Anagrama, 2010) en el que Marcos Giralt retrató la especial, quizá difícil en ocasiones, relación que mantuvo con su padre, el solvente pintor Juan Giralt. Fue Tiempo de vida el primero de, creo yo, una trilogía de la memoria a falta de que Marcos Giralt escriba la tercera parte, y en él no quiso Giralt hacer ningún ajuste de cuentas ni justificar sus errores como suele ocurrir cuando se entiende la escritura de memorias como el deseo de que los lectores entiendan las burradas que se hicieron en la juventud. Al revés, Tiempo de vida fue el último abrazo que no se dio, la última frase que se debió decir y el último perdóname que no se dijo.

En cambio, con Los ilusionistas, Marcos Giralt puso negro sobre blanco la historia de una familia que anduvo en ocasiones en el límite de la zozobra, como muchas otras familias durante el franquismo, pero que consiguió salir adelante en medio de fuertes carestías y problemas de todo tipo. La relación que tuvo Marcos Giralt con su abuelo fue cercana y distante al mismo tiempo como son las relaciones entre abuelos y nietos. La infancia de uno no tiene nada que ver con la del otro y eso supone que tratar de hallar puntos de unión sea algo muy difícil. A pesar de ello Marcos Giralt, y a pesar de las dificultades de acceder a información personal, encontró el hilo de Ariadna para poder entrar en la vida de Gonzalo Torrente Ballester y regresar del laberinto que supuso su vida para poder contarlo. Retrata Marcos Giralt el desastre que supuso para los hijos, tíos de Marcos Giralt, la muerte de la primera esposa de su abuelo y el posterior segundo matrimonio de Torrente Ballester. En total tuvo 11 hijos siendo una de ellos la bellísima galerista de arte Marista Torrente, madre del autor que tratamos hoy. No fue hasta el año 2004 cuando, según el autor, se firmó un armisticio entre las dos familias.

El acierto de Marcos Giralt es que convierte a todos sus familiares en protagonistas del libro. Cada retrato que hace sobre algún familiar lo convierte en esencial para entender Los ilusionistas. La base del edificio de la memoria familiar es, por supuesto, su abuelo escritor. Discrepo con Marcos Giralt que no ahonde en la relación de confianza que mantuvo con la dictadura franquista. No rehúye Giralt este vínculo, pero creo que no le concede la oportuna importancia. En 1942 Torrente Ballester viajó a la Alemania nazi para participar en un congreso de intelectuales. En plena guerra y con Hitler y sus secuaces asesinando a millones de judíos. Alude también a una colaboración cultural semanal en la radio de Torrente Ballester. Mi padre, hijo de un médico represaliado por el franquismo, seguía recordando muchos años después la ceremonia y la gravedad con la que el locutor anunciaba “el comentario de Gonzalo Torrente Ballester” en los duros inviernos castellanos, intervenciones que no eran precisamente sobre cultura sino de alabanza del régimen y de la doctrina ultra católica.

El pasado se deshace al alejarse, afirma Carlos Giralt. Y en esa penumbra, parece decirnos, nos movemos como si mirásemos el pasado a través de un cristal esmerilado. Tocamos nuestros recuerdos, pero no los reconocemos. Más aún los de nuestros familiares mayores que dejan lagunas de tiempo en los que desaparecieron.

Quiero resaltar la descripción que hace de su tío Gonzalo Torrente Malvido. Solo por ella merece la pena leer este libro. Un bon vivant del Madrid de los años 70 y 80, experto en pegar sablazos a amigos y a desconocidos, varias veces en la cárcel, que vivió de manera intermitente con Marcos Giralt, cuando era niño, y su madre. También escritor como su padre, Gonzalo Torrente Malvido es recordado por su libro Cuentos de la mala vida (La gaya ciencia, 1980) entre los varios que escribió con los que ganó varios premios literarios de una época, la década de los 60, hoy olvidada en la España de las redes sociales y las series de televisión.

Marcos Giralt tuvo como título inicial para el manuscrito de este libro el de En todos los rincones hay sueños donde apareces tú con el que quería rendir homenaje a las escasas cartas que pudo recuperar de su abuelo dirigidas a su primera esposa, Josefina Malvido, fallecida a edad temprana. Muerte de la que sus hijos ya no se recuperaron nunca, como dije antes, marcados por la ausencia prolongada de un padre que volvió a casarse. En Josefina Malvido está el origen de una saga familiar en la que se adentra Marcos Giralt mientras lo hace también en su propia vida.